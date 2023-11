EA SPORTS WRC RILASCIO A LIVELLO MONDIALE

La nuova Dynamic Handling Technology consente ai giocatori di spingersi al limite e di gareggiare per raggiungere la gloria nel World Rally Championship





"Da oggi gli appassionati di corse simulate di tutto il mondo potranno provare le emozioni, i drammi e l'imprevedibilità dello sport automobilistico più impegnativo del pianeta", ha dichiarato Ross Gowing, Senior Creative Director at Codemasters. " EA SPORTS WRC sfrutta i nostri 25 anni di esperienza nello sviluppo di rally e ricrea in modo autentico l'intensità e l'euforia di questo sport, ora con l'aggiunta della licenza ufficiale WRC. Lavorando a stretto contatto con tutti i nostri partner in questo campo, ci siamo assicurati cheEA SPORTS WRC sia l'esperienza di simulazione definitiva, e che i giocatori continuino a cercarne altre".

EA SPORTS WRC è l’esperienza di rally definitiva che include caratteristiche come:

La potenza della licenza ufficiale WRC : Combinando l'esperienza dello studio DiRT Rally con la licenza ufficiale WRC,EA SPORTS WRC aumenta il realismo con 50 squadre accuratamente ricreate di WRC, WRC2 e FIA Junior WRC. L'autenticità si estende anche alle location: ogni rally del FIA World Rally Championship 2023 ha diverse opzioni di meteo, stagione e ora del giorno. L’utilizzo dell’Unreal Engine ha permesso allo studio di creare tappe più lunghe, dettagliate e accurate, con oltre 600 km di asfalto, ghiaia e neve inclusi nel gioco.

Nuovo Dynamic Handling System e Pace Notes : I giocatori sperimenteranno la maneggevolezza più autentica di sempre, grazie al nuovo Dynamic Handling System. Basato sul modello di DiRT Rally e sul feedback dei piloti reali, il Dynamic Handling offre ai giocatori un maggiore controllo per affrontare salti da cardiopalma, curve strette, condizioni atmosferiche variabili e superfici degradate. I neofiti possono regolare le impostazioni per affinare le proprie abilità prima di andare a tavoletta in una delle 13* location ufficiali del FIA World Rally Championship e in cinque location ispirate al mondo reale. Oltre alle innovazioni sulla maneggevolezza, le nuove pace notes, compresi i comandi semplificati per i nuovi giocatori, offrono un maggiore realismo e accrescono l'esperienza del rally sia per i veterani che per i principianti che affrontano la sfida per la prima volta.

Connettetevi con gli amici e rivivete i Momenti Storici: I fan del rally si sentiranno ancora più connessi grazie alle competizioni cross-platform, in cui fino a 32 giocatori possono gareggiare sulla piattaforma di loro scelta come parte di lobby private con gli amici o contro la community globale diEA SPORTS WRC . Inoltre, i Club ritornano tramite EA Racenet, aggiungendo più varietà al modo in cui i giocatori competono. I Momenti, che si aggiornano quotidianamente, permettono ai giocatori di affrontare scenari della storia di WRC, emulando le sfide che i team WRC devono affrontare in ogni evento.

Costruite l’auto dei vostri sogni : I giocatori che desiderano un'auto da rally che corrisponda al loro stile di guida e ai propri gusti possono entrare in Builder e costruire la vettura dei loro sogni. Iniziate dalla linea di produzione e selezionate le scocche, le parti meccaniche e gli interni. Una volta completata la scelta, è possibile aggiungere personalizzazioni grazie all'editor di livree, prima di testare l’auto e confrontarla con uno dei 78 veicoli disponibili, provenienti da oltre 60 anni di storia dello sport

EA SPORTS WRCè classificato PEGI 3+ (ESRB E), al costo di £44.99 ($49.99, €49.99) per PlayStation5, Xbox Series X|S, e PC . Visitate il sito di EA SPORTS WRC per ulteriori informazioni e iscrivetevi aisocial media per restare aggiornati su tutte le novità.