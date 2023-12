ELETTO IL PRIMO CAMPIONE DI ESPORTS PER EA SPORTS WRC

Guardate il torneo a questo link

Nell’emozionante scontro finale che ha avuto luogo presso il Samitto Gaming Studio, in Polonia, Guild Esports e il finlandese Joona Pankkonen si sono aggiudicati il titolo di campione inaugurale dell'Esports WRC Knockout Trophy 23, organizzato dal FIA World Rally Championship su EA SPORTS™ WRC, il gioco recentemente presentato da Codemasters ed EA SPORTS.

Pankkonen ha trionfato sul quattro volte campione di Esports WRC Nexl in un evento su invito che ha riunito piloti di esports e content creators. La competizione si è svolta in tre intensi turni di qualificazione, avvincenti fasi a eliminazione diretta e semifinali al cardiopalma. Erano presenti anche piloti reali del calibro di Miko Marczyk, leader di WRC2, e Jon Armstrong, campione di ERC3.





Joona Pankkonen, che ha elogiato il gioco EA SPORTS WRC, ha dichiarato: "L'intera competizione è stata molto bella. Mi piace molto giocare a EA SPORTS WRC perché ha delle tappe davvero incredibili, anche molto lunghe".





Jon Armstrong, Game Designer e tra i collaboratori chiave del nuovo gioco EA SPORTS WRC, ha sottolineato come i piloti di diverse discipline si siano adattati alle meccaniche del nuovo gioco e ha fornito un assaggio dei futuri piani di esports per il titolo. "Questa è la prima competizione organizzata sulla piattaforma ed è stato un modo fantastico per dare il via a ciò che intendiamo fare in futuro con EA SPORTS WRC", ha dichiarato Armstrong.

