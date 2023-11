EA SPORTS WRC Recensione

Oggi vi parlo di EA SPORTS WRC, un videogioco di rally sviluppato da Codemasters e pubblicato da Electronic Arts. EA SPORTS WRC è il primo gioco di rally sviluppato da Codemasters dopo l'acquisizione dello studio da parte di Electronic Arts nel 2021. Il gioco è ufficialmente licenziato dalla FIA World Rally Championship (WRC) e include tutti i team, i piloti e le auto ufficiali della stagione 2023. EA SPORTS WRC dovrebbe offrire un'esperienza di rally completa e realistica, con un modello di guida molto reale, condizioni meteorologiche dinamiche e una grande varietà di modalità di gioco. Dopo averlo provato a fondo, ecco cosa ne penso nella recensione.



Gameplay

Il gameplay diè progettato per essere realistico, stimolante e richiede ai giocatori di padroneggiare le tecniche di guida del rally. Le auto sono ben bilanciate e si comportano in modo piuttosto realistico su diversi tipi di terreno, mentre il sistema di danni è ben implementato, con le auto in grado di essere danneggiate permanentemente se guidate in modo troppo aggressivo. La giocabilità diè il suo punto di forza. Il titolo offre un modello di guida abbastanza realistico che riesce a simulare bene sia il comportamento delledel campionato mondiale di rally, sia le superfici su cui si corre (sterrato, neve e asfalto). Appena inizia il gioco, si dovranno affrontare una serie dimesse apposta per prendere confidenza con la giocabilità. Qui si imparerà il significato delle parole del, a dosare l'acceleratore, a perdere/riprendere trazione, affrontare una curva stretta e le differenze nel comportamento della macchina nelle diverse superfici.

Sarà possibile costruirsi la propria auto da rally e farla gareggiare nella campagna e in Multiplayer. Il gioco offre una varietà di modalità di gioco che si dividono tra offline e online. La Carriera, modalità single player, è lunga e propone delle gare nelle categorie Junior WRC, WRC2 WRC, tutte con team e piloti del 2023. Il giocatore, oltre a ottenere buoni risultati in pista, si dovrà anche occupare di gestire budget, calendario, staff, ecc.



Campionato: partecipare a varie gare nelle categorie WRC Junior, WRC2 e WRC

Momenti: qui si possono rivivere alcuni rally ed eventi leggendari

Club: competizioni cross-platform Multiplayer

Sfida Rapida: in solitaria o in Multiplayer

Prova a Tempo: provare a battersi facendo il miglior tempo

Scuola di Rally: qui si impara a padroneggiare le auto da rally.

Nel complesso il gameplay dioffre un'esperienza di corse di rally molto valida e divertente. Il gioco presenta un modello fisico ben implementato, condizioni meteorologiche e della pista dinamiche, un sistema di danni dettagliato e una modalità carriera completa. Anche la modalità Multiplayer del gioco è ben realizzata e consente ai giocatori di competere contro amici o avversari online.

Comparo Tecnico

EA SPORTS WRC utilizza l'per ricreare una grafica realistica e coinvolgente. Suoffre un comparto tecnico di tutto rispetto regalando un bel colpo d'occhio in generale. Le auto sono ben realizzate come anche i paesaggi. I modelli dellesono fedeli alle controparti reali e si comportano in modo abbastanza realistico. I paesaggi sonoe ricchi di vita. Il titolo offre anche una varietà di condizioni meteorologiche che possono cambiare l'aspetto del gioco in qualsiasi momento. Tuttavia, il gioco soffre di alcuni problemi tecnici come: pop-in, texture a bassa risoluzione e sporadici cali die. Nonostante ciò, nel complesso ladi EA SPORTS WRC risulta molto buona ma non eccezionale; di certo non una grafica da. Il comparto audio è ottimo, con il suono dei motori dei vari modelli di auto molto reale e grezzo, mentre effetti, suoni ambientali e musiche accompagnano alla grande il giocatore durante le tappe. Infine, il buon doppiaggio nella nostra lingua rende tutto più immersivo e divertente.

Conclusioni

Voto 9/10

Modello di guida realistico

Varie modalità di gioco

Audio ottimo

Grafica non eccezionale

Piccoli problemi tecnici

è un buon gioco di rally che offre un'a, una carriera avvincente e coinvolgente. Il modello di guida è il punto di forza del gioco e la varietà delle modalità di gioco offre qualcosa per tutti. Gli appassionati di questa disciplina sportiva saranno molto felici. Tuttavia, il gioco non è perfetto e presenta alcunie sporadici cali di frame rate. Detto ciò, EA SPORTS WRC è un titolo da provare che piacerà sicuramente a tutti gli appassionati di auto e di corse.





Altre News per: sportsrecensione