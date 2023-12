EA SPORTS WRC OFFRE NUOVI CONTENUTI CON LA LOCALITÀ EUROPA CENTRALE

Il Season 2 Update presenta oltre 60 Momenti, nuovi oggetti Rally Pass e miglioramenti del gioco Guarda il Reveal Trailer sulla Season 2 qui EA è lieta di annunciare il rilascio del Season 2 Update di EA SPORTS WRC, che offre agli appassionati di rally un'esperienza di gioco migliorata con nuove sfide. I nuovi contenuti includono il primo Rally dell'Europa Centrale, composto da oltre 32 km di asfalto veloce, impegnativo e adrenalinico in 12 fasi. L'aggiornamento include anche gli oggetti del Rally Pass e oltre 60 nuovi Momenti. Ispirata al recente rally ufficiale WRC, la nuova località Europa Centrale introduce i fan alle strade ceche ad alta velocità e scorrevolezza in questa nuova tappa su asfalto. È disponibile gratuitamente* per tutti i giocatori dal 14 dicembre e in tutte le principali modalità di gioco, compresa la Carriera, con diverse condizioni atmosferiche e stagioni. Suggerimenti e trucchi per affrontare la nuova località e l'elenco completo dei percorsi sono disponibili sul sito di EA SPORTS WRC. "La nostra vision per l'Europa Centrale è quella di sfidare i nostri giocatori a spingersi oltre i limiti del controllo e a correre rischi calcolati, mentre attraversano piccoli villaggi, foreste e coltivazioni. L'aggiunta del Rally dell'Europa Centrale offre un'esperienza di gioco esaltante grazie alle sue strade ampie e tortuose e ai suoi tracciati di campagna unici", ha dichiarato Matthew Battison, Creative Director at Codemasters. "Questo è solo l'inizio di una serie di interessanti aggiornamenti che abbiamo in programma per EA SPORTS WRC e non vediamo l'ora di condividerne altri nei prossimi mesi". Oltre a diversi miglioramenti del gioco, dal 19 dicembre questo aggiornamento segna l'inizio di una nuova Stagione del Rally Pass, che offre ai giocatori la possibilità di sbloccare fino a 30 oggetti di personalizzazione nelle versioni gratuita, VIP e EA Play. Nella Season 2 verranno inoltre rilasciati oltre 60 Momenti, che daranno ai fan l'opportunità di rivivere la storia del WRC e di affrontare sfide quotidiane uniche. Otto di questi Momenti saranno un'esclusiva dei membri di EA Play. EA SPORTS WRC, il gioco ufficiale del FIA World Rally Championship, è disponibile per PlayStation5, Xbox Series X|S e PC tramite EA App, Epic Store e Steam.



