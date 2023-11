RoboCop: Rogue City è ora disponibile

ROBOCOP: ROGUE CITY RIPORTA IN VITA UN'ICONA DEGLIANNI '80 PER DISPENSARE GIUSTIZIA IN UNA NUOVISSIMAAVVENTURA.

Preparati a indossare l'iconica armatura mentre cerchi diservire il pubblico, proteggere gli innocenti e far rispettare la legge in RoboCop: Rogue City, il giocod'azione in prima persona basato sulla trama. Diventa il personaggio iconico che è in parte uomo, inparte macchina e tutto eroe disponibile oggi su PlayStation®5, Xbox Series X|S, Steam ed Epic GamesStore.

Creato dallo studio di sviluppo Teyon e dall'editore di videogiochi NACON in collaborazione conMetro Goldwyn Mayer (MGM), RoboCop: Rogue City ti mette nel corpo cibernetico di Alex Murphy /RoboCop mentre cerchi di portare giustizia nelle strade pericolose e piene di criminalità di VecchiaDetroit.

Peter Weller, l'attore originale di RoboCop, riprende il suo ruolo iconico per la prima volta in oltre 30anni per RoboCop: Rogue City, in una storia originale ambientata tra i film RoboCop 2 e 3.





"Da qualche parte sta accadendo un crimine."

Esplora aree aperte e completa i tuoi obiettivi secondo il tuo senso di giustizia. Trovare prove,interrogatori e mantenere l'ordine pubblico sono solo alcuni dei tuoi compiti quotidiani come agentedi polizia. Ma non prendere le decisioni alla leggera; le tue scelte possono determinare il destino deicittadini e il risultato della tua missione.

"Vieni in silenzio, o ci saranno... guai."

Armato della tua fidata Auto 9 o di una delle altre 20 armi disponibili, abilità investigative, scannerintegrato e abilità sbloccabili, combatterai le forze che cercano di distruggere la città che chiami casain una nuovissima caccia esplosiva in prima persona al verità.

"Ti sistemeranno... sistemeranno tutto."

Le abilità di RoboCop migliorano in base al tuo stile di gioco man mano che l'avventura procede, confunzionalità di gioco di ruolo leggero, un albero delle abilità e un ampio sistema di progressione.Senza dimenticare la forza cyborg di RoboCop che i nemici temono nel raggio d'azione corpo a corpoe sfruttando l'ambiente e i dintorni a tuo vantaggio, dando un vero senso del potere di RoboCop.

"A te la mossa, Creep."

La città di Detroit è stata colpita da una serie di crimini e un nuovo nemico sta emergendo eminacciando l'ordine pubblico. RoboCop entra in azione, indagando su un losco progetto, con il giocoche prevede un grande ritorno per personaggi iconici, come la tua fedele compagna, Anne Lewis, ilsergente Warren Reed e ED-209, il robot rivale di RoboCop.





RoboCop: Rogue City è ora disponibile su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC

Altre News per: robocoproguecitydisponibile