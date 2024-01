ROBOCOP: ROGUE CITY – NUOVA MODALITÀ GAME+

Per celebrare il suo successo, il titolo ha rilasciato un nuovo trailer





È disponibile un nuovo trailer dell'aggiornamento qui









Lo studio di sviluppo Teyon e l'editore di videogiochi NACON sono lieti di annunciare che un nuovo importante aggiornamento è ora disponibile, gratuitamente, per RoboCop: Rogue City. I fan potranno anche acquistare il gioco con uno sconto del 30% su Steam fino al 25 gennaio. RoboCop: Rogue City è disponibile su PlayStation5, Xbox Series X|S, Steam ed Epic Games Store.





Questo nuovo aggiornamento include la tanto richiesta modalità New Game +, che consente ai giocatori esperti di giocare nuovamente a una difficoltà maggiore e con nemici più difficili, pur mantenendo l'esperienza acquisita nel gioco precedente.





Elenco completo delle nuove funzionalità incluse nell'aggiornamento: Nuova modalità Game +

Nuova difficoltà di gioco: "Ci saranno problemi"



Esclusiva skin dorata per l'Auto-9



3 nuove schede madri OCP per aggiornare l'Auto-9



5 nuovi chip OCP per aggiornare l'Auto-9



3 nuovi obiettivi da sbloccare

RoboCop: Rogue City i mmerge il giocatore nella vecchia Detroit, poco dopo gli eventi del secondo film. In questa nuova avventura in prima persona, il giocatore deve riportare la legge e l'ordine in una città piombata nel caos in seguito all'arrivo di un nuovo signore del crimine. Il gameplay si alterna tra battaglie esplosive, indagini sul campo e missioni secondarie, in cui il giocatore deciderà il destino dei cittadini, influenzando così la progressione del gioco.





Spinto dal desiderio di rendere omaggio al franchise, il team di Teyon ha anche lasciato numerosi riferimenti al mondo di RoboCop affinché i giocatori possano scoprirli, come luoghi iconici, armi e personaggi, tra cui l'attore Peter Weller, che torna in servizio nei panni del volto e voce del poliziotto cyborg in RoboCop: Rogue City.