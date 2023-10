ROBOCOP: ROGUE CITY SCOPRI L'ESPERIENZA DI GIOCO DEFINITIVA

OCP (Omni Consumer Products) è lieta di annunciare a tutti i cittadini che il progetto RoboCop: Rogue City ha raggiunto una nuova fase nella sua progettazione, il che significa che i preordini sono ora aperti su tutte le piattaforme.

Parallelamente all'avvio del preorder, OCP può annunciare l'arrivo della Deluxe Edition del progetto. Disponibile con il nome in codice dell'edizione Alex Murphy, offre ai cittadini la possibilità di salvare la propria città con stile e potenza: goditi l'accesso anticipato di 48 ore, prova il costume alternativo RoboCop, metti le mani sull'iconica versione prototipo di Auto-9 o sul fucile OCP super potente e scopri un'esperienza di videogioco definitiva in cui tu sei l’eroe.

Appello a tutti i cittadini desiderosi di garantire che prevalgano la legge e l'ordine: OCP ha fissato il 2 novembre 2023 per il rilascio internazionale ufficiale di RoboCop: Rogue City.

Il rilascio di RoboCop: Rogue City è previsto su PC, PS5TM e Xbox Series il 2 novembre 2023. Add RoboCop: Rogue City to your Steam wishlist Pre-order RoboCop: Rogue City now

