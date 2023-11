GTA Online: GTA$ e RP doppi nei Contratti confidenziali

Non farti sfuggire l’occasione: GTA$ e RP doppi nei Viaggi sballati e nei Contratti confidenziali



Festeggia il Giorno dei Morti con le maschere Calaca collezionabili, ottieni ricompense triple in Velocità esplosiva (Remix) e altro ancora







L'energia spettrale di Halloween del mese scorso lascia spazio a diversi incentivi commerciali per una serie di attività di GTA Online.

Vivi esperienze extra-corporee indotte da sostanze del tutto naturali nei Viaggi sballati , mentre Lamar e Franklin ampliano l'impero della LD Organics. Questa settimana puoi riunire la mitica coppia e ottenere ricompense doppie . Per affrontare direttamente i Viaggi sballati, seleziona Avvio rapido > Missioni dei contatti > Viaggio sballato sul tuo iFruit.

Festeggia il Giorno dei morti con tre maschere

Il Giorno dei morti offre una dose extra di atmosfera sovrannaturale con un terzetto di maschere: la maschera Calaca reale , la maschera Calaca romantica e la maschera Calaca floreale .

Procurati questi accessori stravaganti accedendo a GTA Online questa settimana.



GTA$ e RP doppi nei Contratti confidenziali

Nonostante il successo, Franklin brama ancora le emozioni dei suoi umili inizi. Avvia i Contratti confidenziali accedendo al portatile dell'Agenzia per scoprire le attività illecite in programma e ottenere GTA$ e RP doppi per i tuoi sforzi.

Ricevi la Maglietta DJ Pooh arancione

Vestiti come un veterano dei Record A Studios: rendi omaggio a una leggenda della West Coast giocando a GTA Online per ricevere la Maglietta DJ Pooh arancione.

GTA$ e RP tripli in Velocità esplosiva (Remix)

Come in molte altre attività di Los Santos, la velocità è necessaria per vincere. In Velocità esplosiva (Remix) , un singolo Trafficante guida un MTL Dune con un dispositivo che salta in aria se il mezzo scende sotto una certa velocità, ostacolato dagli Aggressori che cercano di impedirgli di raggiungere la zona di disattivazione.

Gioca a questo remix di una classica modalità Competizione per ottenere ricompense triple fino all'8 novembre.



Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Visita l'autosalone Premium Deluxe Motorsport e scopri l'assortimento più recente di SUV e moto proposto da Simeon:

Pfister Astron (SUV)

Shinobi di Nagasaki (moto)

Declasse Granger 3600LX (SUV)

Western Reever (moto, 40% di sconto)

Obbedisci a I-Wagen (SUV)

Autosalone Luxury Autos

Scopri le due nuove proposte in vendita presso l'autosalone Luxury Autos: l’Enus Jubilee (SUV) e la Dewbauchee Champion (supercar), entrambi scontati del 40%, perché anche gli snob di Rockford Hills meritano qualche offerta.



Veicoli bonus della ruota fortunata e dell'Autoraduno di LS

Fai girare la ruota fortunata al Casinò e Resort Diamond per avere la possibilità di vincere l’inafferrabile veicolo da primo premio della settimana: il Mammoth Patriot Mil-Spec (fuoristrada).

Visita l'Autoraduno di LS per metterti al volante di tre veicoli nuovamente disponibili: la Schyster Fusilade (sportiva), la Ocelot Jackal (coupé) e la Coil Voltic (supercar, 50% di sconto). Fai un giro di prova o partecipa alle Corse ai checkpoint e alle Prove a tempo. Piazzati per due giorni consecutivi tra i primi 4 nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per andartene via con un Gallivanter Baller ST (SUV) fiammante.

Veicolo di prova premium e Prova a tempo HSW: solo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S

Scopri la nuova versione della Coil Cyclone II (supercar) di Hao, una supercar elettrica che può trasformarsi da paladina a terrore dell'ambiente nel giro di pochi secondi. Tira fuori i tuoi veicoli dal garage e guidali en plein air nella Prova a tempo HSW della settimana, tra Ron Alternates ed Elysian Island.



GTA+

Abbonati a GTA+ per ottenere la nuova Albany Brigham, una livrea esclusiva e altro ancora fino all'8 novembre, tra cui:

Albany Brigham e livrea Love Fist gratis

Completo chiuso strisce monocromatico, completo integrale scheletro, maglietta PRB, pantaloncini PRB e felpa PRB

Armeria dell'Agenzia gratis

40% di sconto su tutte le armi aliene presso il Furgone delle armi

E molto altro ancora, tra cui il bonus di 500.000 GTA$ accreditato immediatamente dopo la fatturazione mensile, l'accesso al Vinewood Car Club e altri vantaggi aggiornati mensilmente. Per i dettagli completi sui vantaggi, vai sul sito di GTA+.

SCONTI

Agenzie – 40% di sconto

Officina dell'Agenzia – 40% di sconto

Attrezzatura di Imani – 30% di sconto

Penaud La Coureuse (sportiva) – 30% di sconto

Western Reever (moto) – 40% di sconto

Dewbauchee Champion (supercar) – 40% di sconto

Enus Jubilee (SUV) – 40% di sconto

Bravado Youga Classic (furgone) – 50% di sconto

Coil Voltic (supercar) – 50% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Cannone a rotaia | Empia devastatrice (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Fabbricavedove (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Up-N-Atomizer (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Storditore (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Pistola mitragliatrice | Carabina | Lanciarazzi | Mazza da baseball | Coltello | Granate (20% di sconto) | Tubi bomba | Bombe adesive | Giubbotti antiproiettile

Altre News per: onlinegta$doppicontratticonfidenziali