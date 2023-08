Immortals of Aveum Recensione

Oggi vi parlo di Immortals of Aveum, uno sparatutto magico in prima persona per single-player. Ascendant Studios e EA Originals hanno creato questo fps che, a detta loro, catapulterà i giocatori in un mondo fantasy originale, con meccaniche dinamiche tipiche degli sparatutto in prima persona e con una narrativa di livello. Ci saranno riusciti? Dopo averlo provato su PS5, ecco la recensione.



Storia

I giocatori vestono i panni di, un mago in grado di lanciare potenti incantesimi contro dei nemici magici in una terra maestosa chiamatae dilaniata dalla guerra. Jak, Luna e i loro amici vivono a Lucium. Un giorno, una nave del regno nemico di Rasharn distrugge l'intero quartiere e Jak viene salvato da, che muore. In quel preciso istante in Jak si risveglia il potere dei triarca. Questi ultimi sono dei potenti maghi in grado di controllare tutti e tre i colori della magia di. Jak si libera dei nemici e decide di seguire quello che era il sogno di Luna, diventare un Magus combattente al servizio del popolo. Dopo circa cinque anni di addestramento Jak, capisce come controllare il suo, prendere parte alla Sempiguerra per sconfiggere il potente Sandrakk, vendicare così i suoi amici e mettere la parola fine alla guerra.

Gameplay

Immortals of Aveum ha unpoco originale ma abbastanza vario, dinamico e divertente. Jak usa le tre magie come se fossero delle armi: fucili, shotgun, mitragliatrici, ecc. Queste magie gli permettono di lanciare dei proiettili blu per danneggiare i nemici dalla distanza,rossi e potenti da vicino per polverizzarli e una devastante scarica di colore verde. La stessa cosa avviene quandoè in difesa con gli stessi colori.non è un open world, ma è composto da vari scenari. Il palazzo reale è un hub molto grande pieno di stanze e personaggi con cui interagire. Il giocatore, per esplorare le location, potrà muoversi a piedi o tramite dei portali. Questi saranno strapieni di nemici che si potranno anche evitare per cercare, puzzle ambientali, sezioni, sfide extra e ricompense. Una volta raccolte, le risorse si potranno usare nell'inventario dei talenti da Magus e nell'albero delle abilità per potenziare il protagonista.

In, una volta appreso i meccanismi di come usare le tre magie, tutto è molto divertente. Ad esempio, si può passare da una magia all'altra premendo semplicemente il tasto Triangolo. Tuttavia, in combattimento non è così facile come sembra. Ilè abbastanza buono, ma arriva a livelli top solo quando il protagonista ottiene nuovi potenziamenti. Isono sempre intensi e, se messo alle strette, può usare un attacco speciale in grado di polverizzare la maggior parte dei nemici presenti su schermo. Ottimi i contenuti con tante aree e delle boss fight molto impegnative da affrontare. Il gioco ha alti e bassi e le missioni della campagna non hanno molta varietà; infatti, Jak si ritroverà spesso ad affrontare frequenti orde di nemici spostandosi di portale in portale. La durata dellaè molto variabile e dipende tanto dalle capacità del giocatore, dal tipo di approccio e dal grado ditutt'altro che facile. Tuttavia, almeno 15/18 ore sono garantite.

Comparto Tecnico

Inizialmente sviluppato su, il gioco è stato poi portato su Unreal Engine 5.1. Sugira benissimo e la potenza dell'UE 5 si vede tutta. La grafica è spettacolare, ma non aspettatevi il fotorealismo.riesce a regalare ambienti ricchissimi e dettagliati e, nonostante gli sviluppatori lo abbiano farcito con le ultimissime tecnologie (come: funzionalità Lumen e Nanite, l', Niagara, ecc), il gioco ha un frame-rate instabile. Presenti piccoli bug e glitch grafici al sistema di illuminazione. Per fortuna nulla di serio che mini la giocabilità che resta sempre divertente.non sfrutta le funzionalità del controller; riesce solo a far cambiare colore ai led laterali in base al sigillo utilizzato. Infine, buono il comparto audio con una colonna sonora dalle musiche epiche, ottima la caratterizzazione dei personaggi, con diversi momenti leggeri e divertenti, come anche il doppiaggio in italiano.

Conclusioni

Voto 9/10

è un ottimoche permette di usare la magia al posto delle comuni armi da fuoco. Il titolo gode di una realizzazione tecnica di livello e sfoggia unspettacolare,e divertente. Il giocatore godrà nel sperimentare tutte le abilità a disposizione del personaggio principale. Tutto perfetto? No! Dei piccolie gli alti e bassi delfanno sì che il gameplay, seppur spassoso, non riesca a far salire il titolo al top della categoria. Inoltre, laè poco originale e la narrazione è sballata. Nonostante ciò, Immortals of Aveum è comunque una validissima alternativa nel campo degliin prima persona single player. Consigliato!

