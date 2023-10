Preparatevi per la premiere della terrificante serie SILENT HILL: Ascension di Genvid Entertainment e Konami Digital Entertainment







Il pre-show sarà condotto da Greg Miller e Kinda Funny

Highlight:



La premiere inizierà questa notte alle 2:00 CET

Installate l'applicazione GRATUITA disponibile su Google Play e App Store o collegatevi ad Ascension.com.

Greg Miller e Kinda Funny condurranno il "SILENT HILL: Ascension Premiere Pre-Show" a partire dalle 2:30 CET.

NEW YORK / TOKYO– Genvid Entertainment e Konami Digital Entertainment trasmetteranno in streaming la premiere di SILENT HILL: Ascension,serie interattiva di Genvid, questa notte alle 2:00 CET. Prima della premiere, Genvid sarà online per un evento pre-show, condotto da Greg Miller e Kinda Funny, durante il quale i fan di SILENT HILL potranno riunirsi, prepararsi alla serie in arrivo e chiacchierare con i creatori della serie. Il pre-show della premiere inizierà alle 1:30 CET ed è disponibile nell'app SILENT HILL: Ascension, su Ascension.come sui canali YouTube e Twitch di Kinda Funny.

I fan possono installare SILENT HILL: Ascension e registrare un account gratuito sul proprio dispositivo mobile o su Ascension.com. Mentre la serie vera e propria non inizierà prima delle 2:00 CET, la prima decisione può già essere presa e avrà un impatto sull'esito delle scene iniziali della live, condizionando il destino di uno dei personaggi, Rachel Hernandez.

Inoltre, prima dell'inizio della live, i fan potranno guardare SILENT HILL: Ascension - The Essentials per capire come funziona la serie. Il video spiega come il pubblico prenderà le decisioni quotidiane e come queste scelte influenzeranno la storia attraverso enigmi e altri elementi. Inoltre, sottolinea che le scelte saranno disponibili per un minimo di 24 ore, in modo che i fan di tutto il mondo possano partecipare senza bisogno di essere presenti in live.

"Il pubblico sperimenterà SILENT HILL: Ascension per la prima volta questa notte e non abbiamo idea di quali scelte farà o di come tutto si evolverà", ha dichiarato Jacob Navok, CEO di Genvid. "È un momento perfetto per Halloween, in cui, nel corso dei prossimi mesi, il pubblico darà forma a questa serie horror unica nel suo genere. Ciò che accadrà questa notte segnerà il futuro di questi nuovi personaggi di SILENT HILL".

La prima decisione: SILENT HILL: Ascension segue le complesse vite di due famiglie in pericolo, in cui troviamo la già citata Rachel Hernandez - un'accolita mistica, madre e leader della comunità che eseguirà un rituale su un nuovo membro del culto, Joy Cirelli, in cerca di guarigione spirituale. Quando le cose volgeranno inevitabilmente al peggio, cosa dovrebbe dire Rachel a Joy? Di: a) finire il giuramento b) scappare! o c) chiedere pietà? Sarete voi a decidere! Tornate ogni giorno per prendere decisioni sempre più difficili, che determineranno quale di questi personaggi sopravviverà fino alla fine della storia.

"Ci siamo impegnati molto per creare la storia delle famiglie Johansen e Hernandez, collaborando con Konami Digital Entertainment per espandere la lore di SILENT HILL in modi sempre più intriganti", ha dichiarato Stephan Bugaj, Chief Creative Officer di Genvid Entertainment. "Creare una storia in cui le scelte collettive del pubblico determineranno il finale canonico non è mai stato fatto prima".

Dopo la premiere, i fan potranno tornare in qualsiasi momento sull'applicazione mobile o su Ascension.com per guardare le ultime scene on-demand, risolvere enigmi e partecipare alle decisioni sulla storia (quasi tutte le decisioni saranno aperte per 24 ore o più). Oppure, ogni giorno alle 3:00 CET, potrete assistere in diretta allo svolgersi degli eventi e partecipare a sequenze interattive con il resto del pubblico, determinando il destino a lungo termine dei personaggi principali.

"La giornata di oggi è speciale perché SILENT HILL: Ascension è il primo progetto della resurrezione del franchise SILENT HILL", ha dichiarato Motoi Okamoto, produttore della serie SILENT HILL presso Konami Digital Entertainment. "Sono molto orgoglioso di questo progetto come produttore della serie SILENT HILL e sono sicuro che vi piacerà".

Sebbene SILENT HILL: Ascension sia un'esperienza gratuita, i fan potranno personalizzare il modo in cui appaiono nella chat, nelle classifiche e nei camei speciali all'interno della serie. Ogni giorno, all'interno dell'applicazione, si terrà un concorso di camei in cui i vincitori potranno far apparire i personaggi da loro creati all'interno di sequenze cinematografiche o scene d'azione interattive.

Come offerta speciale a tempo limitato, Genvid ha realizzato il Founder's Pack di SILENT HILL: Ascension. Il Founder's Pack sarà disponibile fino al 14 novembre e includerà personalizzazioni esclusive per il profilo, come l'icona del Fondatore, la cornice del Fondatore e una cornice, un'emoji e un adesivo a tema. Il Founder's Pack include anche un Season Pass che consente ai fan di sbloccare oltre 100 livelli di ricompense e Punti Influenza e ulteriori cosmetici esclusivi. Il Founder's Pack e il Season Pass saranno disponibile al prezzo di €22,99. Il Season Pass sarà valido per il resto della stagione di SILENT HILL: Ascension o per circa 6 mesi di contenuti dall’acquisto.





Altre News per: silenthillascensionpremiere