SILENT HILL: Ascension - nuovi dettagli dal San Diego Comic-Con 2023

Il panel si svolgerà venerdì 21 luglio alle 11:30 a.m. PDT (20:30 CEST) nella Sala 6BCF.

Moderato dal fondatore e conduttore di Kinda Funny Greg Miller, il panel ospiterà un annuncio speciale da parte di Jim Lee, presidente della DC Comics.

Genvid presenterà anche nuovi contenuti dedicati a SILENT HILL: Ascension.

I partecipanti riceveranno un omaggio esclusivo del San Diego Comic-Con, che sarà svelato durante il panel.









Genvid Entertainment presenterà il futuro delle proprie serie streaming interattive durante il San Diego Comic-Con 2023, venerdì 21 luglio alle 11:30 a.m. PDT (20:30 CEST). I fan potranno ascoltare figure di spicco di alcuni dei più importanti franchise horror, avventura e supereroistici e dare un'occhiata in anteprima agli entusiasmanti progetti inarrivo. Konami Digital Entertainment e Bad Robot Games sveleranno nuovi dettagli sulla serie SILENT HILL: Ascension . Previsti, infine, un annuncio Gearbox Entertainment e uno speciale intervento da parte di Jim Lee, Presidente, Editore e Chief Creative Officer DC. Tutto questo e molto altro ancora in un evento imperdibile.

Greg Miller, cofondatore della pop culture comedy company Kinda Funny, modererà il panel, durante il quale saranno mostrati i nuovi progetti di Genvid, con un occhio di riguardo per l’approccio unico dedicato a narrazione, personaggi e storia. Questi progetti vedranno i fan prendere decisioni importanti, influenzando così la trama e i contenuti delle serie, come accadrà in SILENT HILL: Ascension , serie streaming interattiva in uscita nel 2023 e realizzata in collaborazione con Konami Digital Entertainment, Bad Robot Games e Behaviour Interactive.

"La reazione agli annunci legati a SILENT HILL: Ascension è stata estremamente positiva e i partecipanti al nostro panel saranno i primi al mondo a vedere le ultime novità legate a questa entusiasmante esperienza, oltre a scoprire tutti i nostri progetti" , ha dichiarato Stephan Bugaj, Chief Creative Officer di Genvid Entertainment. "Abbiamo anche alcuni grandi annunci, quindi non perdete il panel, sarete i primi a scoprire le novità" .

Dettagli Panel

Venerdì 21 luglio 2023

11:30-12:30 PDT (20:30-21:30 CEST): Genvid Slate presenta: SILENT HILL: Ascension e ospiti speciali DC e Gearbox

Sala 6BCF

Moderatore: Greg Miller, conduttore di Kinda Funny

Partecipanti al panel:Jacob Navok, CEO, Genvid EntertainmentStephan Bugaj, direttore creativo, Genvid EntertainmentChris Amaral, direttore artistico, Bad Robot GamesErica Hollinshead Stead, direttore creativo delle licenze e dello sviluppo aziendale, Gearbox EntertainmentRandy Ma, direttore creativo interattivo, DCMessaggio speciale da Motoi Okamoto, producer della serie SILENT HILL, Konami Digital Entertainment

