CertiDeal consiglia le migliori app da brivido

I consigli di CertiDeal per godersi la serata del “dolcetto o scherzetto” con uno smartphone rigenerato

Si avvicina la notte più paurosa dell’anno: tremate, Halloween è alle porte! Per prepararsi in grande stile, CertiDeal – azienda specializzata in device ricondizionati – consiglia 5 app da brividi per vivere la notte dei morti viventi con i propri amici all’insegna della tecnologia.

Into the Dead 2 . Un’avventura nell'apocalisse zombie per salvare la famiglia con armi potentissime. Elettrizzante e spaventoso al punto giusto con 7 nuovi capitoli e 60 livelli da sbloccare.

Plants vs. Zombies 2 . Una battaglia contro gli zombie che provano a infestare il tuo giardino e la tua unica arma sono le piante, cattive al punto giusto. Il gioco scorre su un filo equilibrato di poteri e debolezze delle due fazioni: all’inizio è tutto facile, poi la strategia diventa determinante.

Stranger Things: The game . Un’app che sembra uscita direttamente dagli anni ottanta: piena di pixel, in 2D e con la struttura a livelli da superare tipica dei giochi di trent’anni fa. Misterioso, vintage e che farà impazzire i fan della serie.

ZombieBooth. Un’applicazione per creare video e animazioni per trasformare i vivi in zombie ben fatti e credibili. Basta indicare alla app la posizione della nostra bocca e degli occhi: al resto ci pensa l’algoritmo del programma che crea il movimento tridimensionale e l’effetto horror. Ghost Radar®. Un’applicazione originale progettata per rilevare attività paranormale. Include anche una voce per farvi sapere quando riesce a rilevare cose interessanti.

Quale miglior modo di giocare con le app horror e divertirsi in compagnia, se non con un ricondizionato firmato CertiDeal?! Garanzia di 2 anni, qualità paragonabile al nuovo e attenzione al nostro Pianeta in un unico telefono. Dall’iPhone 14 da 128 Gb e qualità premium fino all’iPhone 11 Pro da 64 Gb e grado estetico corretto, il leader dei rigenerati offre una vasta gamma di smartphone con diverse capacità di memoria, colori e condizioni esterne, con le caratteristiche preferite e perfetti per ogni esigenza.

Inoltre, proprio in occasione della festa più creepy dell’anno CertiDeal ha pensato ad una speciale promozione per i veri tech-lovers: 10€ di sconto su tutto lo stock con il codice HALLOWEEN . E le sorprese non finiscono qui - registrandosi con la propria mail sul sito sarà possibile prendere parte ad uno special contest fino al 31 ottobre per vincere un iPhone 13!

Altre News per: certidealconsigliamiglioribrivido