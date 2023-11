Colombia : Ucciso mentre è con la figlia a fare dolcetto o scherzetto la sera di Halloween

In una tragica notte di Halloween, la Colombia è stata teatro di un evento scioccante. Jéferson Alexander González, 29 anni, mentre accompagnava sua figlia casa per casa per la tradizionale raccolta di dolci, è stato brutalmente ucciso in strada, sotto gli occhi impotenti della piccola.

La dinamica dell'incidente ha visto il 29enne vittima di un attacco da parte di un individuo armato, proprio fuori da un supermercato, e l'intero agghiacciante episodio è stato catturato dalle telecamere di sicurezza. Nel filmato, Jéferson cammina con sua figlia, seguito da un uomo che improvvisamente estrae una pistola, colpendo la vittima due volte a bruciapelo alla testa. Una volta a terra, l'aggressore spara ulteriormente allo stomaco di Jéferson. Nonostante il trasporto urgente in ospedale, i medici hanno dichiarato il suo decesso al suo arrivo.

I testimoni oculari dell'atroce scena hanno fornito resoconti indicando che due individui su una moto stavano appositamente aspettando l'arrivo di Jéferson e sua figlia per compiere questo violento atto. Attualmente, le forze dell'ordine stanno conducendo un'indagine approfondita sulla vicenda. La famiglia della vittima ha espresso il suo sgomento, sottolineando che Jéferson era un uomo laborioso e onesto, e sono incapaci di comprendere il motivo per cui qualcuno avrebbe voluto causargli del male.

¿Qué clase de monstruo es capaz de asesinar a un señor en frente de su hija mientras pedían dulces en la noche de brujas? ¿Qué le pasa a esta maldita sociedad? Esto ocurrió el soacha. pic.twitter.com/EhD41XO6oj — christian mantilla (@christianmanvar) November 1, 2023

