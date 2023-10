GTA Online: Halloween porta il paranormale e sovrannaturale

In più, GTA$ e RP doppi nelle modalità di Halloween, ricompense triple nelle Lotte tra business, maschere collezionabili e altro ancora

Western Zombie Bobber (moto, 50% di sconto) con livrea Fiamme rosse

Dundreary Landstalker XL (SUV) con livrea Schizzi di sangue

Albany Fränken Stange (sportiva classica, 50% di sconto) con livrea Trappola aracnoide

Chariot Carro funebre Romero (berlina, 50% di sconto)

Declasse Tornado Rat Rod (sportiva classica, 50% di sconto)

Albany Brigham e livrea Love Fist gratis

Completo chiuso strisce monocromatico, completo integrale scheletro, maglietta PRB, pantaloncini PRB, e felpa PRB

Ricompense doppie nei deathmatch di Halloween

40% di sconto su tutte le armi aliene presso il Furgone delle armi

Con l'arrivo di Halloween a Southern San Andreas, le segnalazioni a sfondo paranormale e sovrannaturale sono salite a livelli spaventosi... spettrali veicoli a guida autonoma, avvistamenti di UFO, animali posseduti e persino un camion Cerberus pirata.Questa è l'ultima settimana per documentare l'esistenza della vita dopo la morte: fotografando 10 fantasmi per la squadra di Ghosts Exposed si otterrà la livrea Ghosts Exposed per la Albany Brigham. Una volta ricevuto un messaggio dalla squadra, setaccia il paesaggio di Blaine County e usa la fotocamera Snapmatic per procurarti una prova digitale di questi visitatori spettrali.Ci sono inoltre molti modi per camuffare le proprie sembianze. Le maschere collezionabili sono disponibili per tutta la settimana con il completamento di vari obiettivi.I rari veicoli di Halloween fanno ritornoInquieta gli automobilisti sulla Del Perro Freeway con il ritorno dei veicoli Albany Fränken Stange (sportiva classica, 50% di sconto), LCC Sanctus (moto, 40% di sconto), Chariot Carro funebre Romero (berlina, 50% di sconto), Albany Lurcher (muscle car, 40% di sconto) e Declasse Tornado Rat Rod (sportiva classica, 50% di sconto).Colleziona una maschera e lo zaino per paracadute a tema HalloweenGiocando a GTA Online in qualsiasi momento della settimana di Halloween puoi ricevere la maschera con teschio vintage bianca e lo zaino per paracadute di Halloween.Oggetti collezionabili Dolcetto o scherzettoPerlustra le verande e gli usci delle case alla ricerca delle zucche di Halloween. Raccogliendo queste zucche intagliate otterrai GTA$ e rari articoli a tema Halloween, sia per averne raccolte 10 in un giorno, sia per aver fatto il possibile per raccogliere tutte e 200 le zucche sparse per la mappa.Il ritorno del cabinato di Camhedz nelle sale giochiArricchisci la sala giochi col cabinato di Camhedz e combatti contro gli stramboidi in costume in questo frenetico sparatutto con armi leggere per un massimo di due giocatori. Acquistalo entro il 1° novembre accedendo al sito di Pixel Emporium tramite il portatile dell'ufficio della sala giochi.Ricompense triple nelle Lotte tra businessNon sempre l'orrore è di natura sovrannaturale. A volte è solamente l'ultimo stadio del capitalismo in azione. Partecipa alle Lotte tra business per ottenere GTA$ e RP tripli e la possibilità di ricevere le temibili maschere Conquista, Carestia, Guerra o Morte, a seconda di come gira la tua (s)fortuna.Ricompense triple in sfide ed eventi FreemodeQuesta settimana, le strade di Los Santos strabordano d'azione, con eventi e sfide Freemode che elargiscono GTA$ e RP tripli ai partecipanti.Salari tripli per guardie e associateAssisti boss e CEO a instillare il terrore in vittime ignare: esegui un lavoro come guardia o associato questa settimana per ricevere la Maschera Diavolo vintage ambra e intascare GTA$ tripli per lo sforzo.Bonus sulle modalità di HalloweenLasciati andare a una serie di modalità di Halloween intrise di sangue, tra cui Sopravvivenze con alieni, Il giorno del giudizio, Slasher, Slasher: il ritorno, Beati vs dannati e la sotterranea serie di sfide del bunker di Halloween, ognuna delle quali elargisce GTA$ e RP doppi fino al 1° novembre. Inoltre, Condannati garantisce GTA$ e RP tripli questa settimana.Autosalone Premium Deluxe MotorsportPersino Simeon sta entrando nello spirito di Halloween, ospitando una selezione di macabri cerchioni e sinistre livree su cinque veicoli di ritorno:Autosalone Luxury AutosDai un'occhiata alla coppia di esclusive di lusso di questa settimana presso l'Autosalone Luxury Autos: la LCC Sanctus (moto, 40% di sconto) personalizzata con livrea Fiamme fantasma, e la Överflöd Autarch (supercar, 40% di sconto).Veicoli bonus della ruota fortunata e dell'Autoraduno di LSNon c'è solo disgrazia là fuori: girando la ruota fortunata si possono vincere premi, tra cui GTA$, RP e persino il Karin Everon (fuoristrada) con livrea Harsh Souls.Recati all'Autoraduno di Los Santos per provare i veicoli Bravado Rat-Loader (muscle car), Western Zombie Chopper (moto) e Albany Lurcher (muscle car, 40% di sconto) gareggiando in Corse ai checkpoint e Prove a tempo. Questa settimana, i potenziali piloti possono aggiudicarsi una Nagasaki Chimera (moto) piazzandosi nei primi 3 posti delle gare dell'Autoraduno di LS per due giorni di fila.Veicolo di prova premium e Prova a tempo HSW: solo su PlayStation 5 e Xbox Series X|SSpaventa gli altri piloti sulla linea di partenza arrivando in griglia con la Penaud La Coureuse (sportiva, 20% di sconto) che Hao ha trasformato in una concorrente infernale, disponibile presso Hao's Special Works all'interno dell'Autoraduno di LS.Seleziona un qualsiasi veicolo idoneo e vedi quanto velocemente riesce a destreggiarsi tra Textile City e Stab City nella prova a tempo HSW della settimana.GTA+Riscatta la nuova Albany Brigham, una livrea esclusiva e altro ancora fino all'8 novembre:E molto altro ancora, tra cui il bonus di 500.000 GTA$ accreditato immediatamente dopo la fatturazione mensile, l'accesso al Vinewood Car Club e altri vantaggi aggiornati mensilmente. Per i dettagli completi sui vantaggi, vai sul sito di GTA+.SCONTIInventario e sconti del Furgone delle armiGiratubi | Fabbricavedove (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Up-n-Atomizer (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Empia devastatrice (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Carabina d'ordinanza (20% di sconto) | Fucile pesante (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Mazza da baseball | Manganello | Mitra tattico | Granate | Molotov | Mine di prossimità | Giubbotto antiproiettile

