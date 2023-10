Annuncio dell'evento Battlefield 2042: Protocollo Oscuro

Con l'ultima Stagione 6: Creazioni Oscure in pieno svolgimento, il team di Battlefield 2042 ha svelato il nuovo evento di gioco - Protocollo Oscuro! L'evento durerà due settimane, a partire da martedì 31 ottobre fino a martedì 14 novembre.

L'impianto Boreas, un laboratorio segreto di ricerca e sviluppo nelle Ebridi, è stato violato e la sua tecnologia AI ha preso il sopravvento per creare i Geist, soldati sintetici controllati dall'AI. In Protocollo Oscuro, i giocatori guadagneranno ricompense e si lanceranno in una nuova modalità a tempo limitato, Killswitch.

Killswitch è una modalità 12v12 che può essere giocata in Occultamento, Manifesto, Clessidra e Testa di Ponte. Prendete il controllo dell'area, stampate fino a 40 Geist per la vostra squadra e usateli contro il nemico per assicurarvi i nodi, uno per uno. Assicuratevi di equipaggiarvi al meglio e di lasciare a casa ogni paura, perché i giocatori sono costretti a combattere in spazi obiettivi piccoli ed esposti, affidandosi agli strumenti, alle risorse e ai compagni di squadra per tenere sotto controllo uno spazio costantemente minacciato. Prendete un obiettivo, segnate un punto e passate al successivo.

Il trailer ufficiale è disponibile QUI

Altre News per: annunciodelleventobattlefield2042protocollooscuro