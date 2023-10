Orrori di Halloween prosegue in GTA Online

Ottieni nuove spaventose maschere, ricompense triple in una nuova terrificante serie della comunità e altro ancoraLa penultima settimana della stagione di Halloween ha inizio con inquietanti incentivi che si insinuano in GTA Online. Fai spazio nel guardaroba per un set di nuove raccapriccianti maschere, non c’è niente di meglio di un costume per incutere terrore.Indossa un travestimento da incubo giocando a GTA Online in qualsiasi momento di questa settimana per ricevere la maschera Licantropo vintage blu. Inoltre, chiunque oserà consegnare un Carico evento per una Lotta tra business entro il 25 ottobre si assicurerà la maschera Zombi vintage foglia di tè.Con il caos ancora in agguato in Freemode, conviene avere il sangue freddo, onde evitare di finire vittima di segugi infernali, diaboliche auto senza pilota e UFO nei cieli tetri. Sfrutta la fotocamera del tuo iFruit per scattare prove dell'esistenza di fantasmi, poi passale alla squadra di Ghosts Exposed per incassare macabre ricompense. I nuovi deathmatch di Halloween All'ultima morte, Perdersi per ritrovarsi e Sanguisughe continuano a elargire ricompense extra a tutte le anime abbastanza coraggiose da buttarsi nella mischia.GTA$ e RP doppi nelle modalità Competizione e nelle Sopravvivenze a tema HalloweenLe ricompense doppie continuano a sgusciare tra una serie di modalità a tema Halloween, tra cui Beati vs dannati, Slasher: il ritorno e Sopravvivenze con alieni.GTA$ e RP tripli nella serie della comunitàAffronta le tue paure, nella selezione di nuove creazioni dei giocatori. La nuova serie della comunità è un esempio lampante della creatività della comunità di GTA Online, con sette creazioni a tema Halloween che elargiranno GTA$ e RP tripli fino al 25 ottobre.In queste spettacolari e sinistre attività, potrai paracadutarti in un deathmatch apocalittico in stile battle royale, prendere parte a una sparatoria al cimitero con munizioni illimitate, confrontarti con veicoli stregati e molto altro ancora:JUMP! - Paleto Bay di WhyRezzyyPronto a combattere per diventare l’ultimo sopravvissuto in un'arena sempre più piccola? Lanciati col paracadute nella tipicamente vivace località balneare di Paleto Bay, ora avvolta dalle tenebre, con montagne di armi e veicoli a disposizione.(STR8) Cemetery RnG di STR8--PsychoUn cimitero è il luogo ideale per un deathmatch. Muoviti tra le lapidi e cerca di preservare le poche vite che hai, non aver paura di sparare all'impazzata perché tutti i giocatori hanno munizioni illimitate.- THE HOLE - di ShelbyGRQuesta arena neo-noir è illuminata solo dal bagliore emanato da un gigantesco pilastro al neon. Sfrutta l'ambiente circostante e le piattaforme fluttuanti per ottenere un vantaggio tattico.The City 5 di NOBl__NOBITAUna pesante coltre di nebbia avvolge una pista per gare stunt costruita a strapiombo sopra le minacciose onde che costeggiano San Chianski Mountain Range. Tieni gli occhi sulla strada e le mani ben salde sul volante della tua sportiva classica, mentre osservi i piloti avversari che piombano nel vuoto alle tue spalle.Haunted cars di Intruder613L’uomo contro la macchina in questo intricato deathmatch che contrappone una squadra al volante a un'altra a piedi, chi si ritrova senza ruote dovrà schivare gli avversari e sopravvivere fino alla fine del round. Se un giocatore viene eliminato, cambia schieramento e si unisce agli aggressori su quattro ruote.Apocalypse Bridge di Darkzy17.Lotta contro i morti viventi in questa modalità Sopravvivenza a tema zombi in stile apocalittico, ambientata su un ponte isolato e disseminato di rottami. Dovrai sfruttare il lavoro di squadra per superare sette ondate di non morti che culminano in un finale da incubo.xiii. Citadelle * di II_TREIZIEME_IIIn questo Re della collina a due squadre dovrai assaltare le mura di una cittadella invernale per mantenere il controllo. Furtività e lavoro di squadra saranno fondamentali, sfruttando anche coperture strategiche, varie armi da fuoco ed esplosivi, per rivendicare il tuo dominio.GTA$ doppi nelle missioni di vendita del Laboratorio di acidiAlimenta il terzo occhio di Los Santos pompando sostanze psichedeliche per le strade nelle missioni di vendita del Laboratorio di acidi. Completa le consegne con successo, facendo attenzione ai poliziotti che cercano di rovinarti il divertimento, per ottenere GTA$ doppi fino al 25 ottobre.Vuoi entrare nella fruttuosa economia della vendita di acidi? Inizia acquistando con il 30% di sconto un MTL Brickade 6x6, che funge da base operativa, oltre alla miglioria equipaggiamento per il Laboratorio di acidi.Autosalone Premium Deluxe MotorsportSimeon ha un approccio globale quando si tratta di rifornire il suo showroom. Questa settimana ha importato veicoli dalla lussuosa casa automobilistica italiana Lampadati, tutti costruiti per sfrecciare tanto sulle strade acciottolate quanto sulla Great Ocean Highway:· Lampadati Michelli GT (sportiva classica, 40% di sconto)· Lampadati Furore GT (sportiva, 40% di sconto)· Lampadati Pigalle (sportiva classica)· Lampadati Felon (coupé)· Lampadati Felon GT (coupé)Autosalone Luxury AutosLa vendita di Lampadati si estende a Rockford Hills presso l'Autosalone Luxury Autos. Scopri da vicino il duo Lampadati in esposizione: la Cinquemila (berlina, 30% di sconto) e la Komoda (sportiva).Veicolo trofeo dell’Autoraduno e altri bonus per veicoliPiazzati per due giorni consecutivi nei primi cinque posti nelle serie di gare dell'Autoraduno di LS per vincere la Dinka Vindicator (moto). Vai all'area di prova dell'Autoraduno di LS per mettere su strada il trio di auto sportive di questa settimana: la Grotti Bestia GTS (sportiva, 40% di sconto), la Declasse Hotring Sabre (sportiva) e la Obey 8F Drafter (sportiva, 40% di sconto).Fai girare la ruota fortunata fino al 25 ottobre per avere l’opportunità di vincere il Rune Zhaba (fuoristrada), un mostro adatto a qualsiasi terreno, con pneumatici extra-large capaci di schiacciare qualsivoglia concorrenza.Veicolo di prova premium e Prova a tempo HSW: solo su PlayStation 5 e Xbox Series X|SL'officina di Hao è in fermento per il veicolo di prova premium della settimana, un'evoluzione da brivido della Imponte Arbiter GT (muscle car), ora disponibile per i civili. Metti alla prova questo nuovo set di ruote sfrecciando verso sud lungo il percorso tra Sandy Shores e La Puerta nella Prova a tempo HSW della settimana.GTA+Preparati per lo spaventoso periodo di Halloween con GTA+ e riscatta la nuova Albany Brigham, una livrea esclusiva e altro ancora fino all'8 novembre:· Albany Brigham e livrea Love Fist gratis· Completo chiuso strisce monocromatico, completo integrale scheletro, maglietta, pantaloncini e felpa PRB· Ricompense doppie nei deathmatch di Halloween· 40% di sconto su tutte le armi aliene presso il Furgone delle armiE molto altro ancora, tra cui il bonus di 500.000 GTA$ accreditato immediatamente dopo la fatturazione mensile, l'accesso al Vinewood Car Club e altri vantaggi aggiornati mensilmente. Per i dettagli completi sui vantaggi, visita il sito di GTA+.SCONTIOttieni tutti gli accessori necessari per avviare il tuo Laboratorio di acidi, con sconti su MTL Brickade 6x6 e sulla miglioria equipaggiamento per il Laboratorio di acidi. Inoltre, rimpingua il tuo arsenale sfruttando il 30% di sconto su tutte le munizioni e i potenziamenti per armi Mk II.· MTL Brickade 6X6 (servizio) - 30% di sconto· Miglioria equipaggiamento Laboratorio di acidi - 30% di sconto· Tutte le munizioni (incluse le Mk II) - 30% di sconto (75% di sconto per gli abbonati a GTA+)· Costo potenziamenti per armi Mk II - 30% di sconto· Buckingham Conada armato (elicottero) - 20% di sconto· Grotti Bestia GTS (sportiva) - 40% di sconto· Obey 8F Drafter (sportiva) - 40% di sconto· Lampadati Michelli GT (sportiva classica) - 40% di sconto· Lampadati Furore GT (sportiva) - 40% di sconto· Lampadati Cinquemila (berlina) - 30% di scontoInventario e sconti del Furgone delle armiPiede di porco | Tirapugni | Empia devastatrice (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Up-n-Atomizer (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Fabbricavedove (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Cannone a rotaia | Pistola lanciarazzi (20% di sconto) | Lanciagranate EMP compatto (30% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Pistola calibro 50 | Moschetto | Granate | Mina di prossimità | Giubbotti antiproiettile

