EA SPORTS F1 23 - NUOVA STAGIONE E SPORTS UPDATE DISPONIBILI

Saranno aggiunti in-game nuovi oggetti per il Team che celebrano il FORMULA 1 LENOVO UNITED STATES GRAND PRIX 2023

EA presenta una serie di aggiornamenti del gioco e oggetti reali in EA SPORTS F1 23. I giocatori possono ora provare il roster di piloti e auto di Formula 2™ 2023 e l'attesissimo Sports Update. Entrambi gli aggiornamenti, disponibili da subito, offrono nuove opportunità di gara e design modificati per le auto, avvicinando i giocatori allo sport che amano.

"Abbiamo collaborato a stretto contatto con i team di Formula 1 per introdurre lo Sports Update migliorato. Ogni scuderia ha apportato modifiche uniche alle auto, che abbiamo ricreato diligentemente per garantire ai fan l’esperienza di gara di F1 più autentica. Inoltre, siamo lieti di annunciare che i giocatori possono ora partecipare all'emozionante stagione di Formula 2, che si articola su 14 gare, con un nuovo roster di concorrenti e sfide", ha dichiarato Lee Mather, Senior Creative Director at Codemasters.

Concentrandosi sulle numerose modifiche apportate a ciascuna delle squadre di F1 nel corso della stagione, lo Sports Update cambia da garage a garage e include aggiornamenti a sponsor, colori, veicoli e carrozzerie. L'elenco completo delle modifiche è disponibile qui.

La stagione di Formula 2™ 2023, con piloti famosi e debuttanti, tra cui Théo Pourchaire, Frederik Vesti, Ayumu Iwasa, Arthur Leclerc ed Enzo Fittipaldi, promette gare ricche di azione e una competizione intensa. I giocatori possono partecipare agli eventi F2™ nelle modalità Carriera, F1® World e Multiplayer.

Questa settimana i giocatori di F1 23 potranno contare su altre entusiasmanti novità. La livrea, la tuta e gli stivali Haas "Home Race", recentemente annunciati e progettati per la squadra in occasione del FORMULA 1 LENOVO UNITED STATES GRAND PRIX 2023, saranno assegnati a chi avrà battuto l'evento Scenario Nico Hulkenberg dal 17 al 23 ottobre. "Siamo entusiasti di celebrare la settimana della gara in casa con questa collaborazione con EA SPORTS F1 23, la prima per noi come squadra. La collaborazione con EA SPORTS è stata fantastica e speriamo che i giocatori si divertano a completare la sfida per accedere alla nostra livrea speciale", ha dichiarato Mark Morrell, Director of Marketing, MoneyGram Haas F1 Team.

Nel corso della settimana verrà aggiunta al gioco anche la livrea di un'altra squadra. Le valutazioni dei piloti saranno aggiornate il 19 ottobre, per rappresentare meglio le prestazioni reali a Singapore, in Giappone e in Qatar, e i campioni di F1® Esports Series, tra cui Lucas Blakeley, campione in carica della Formula 1® Esports Series 2022, faranno il loro debutto come My Team Icons a partire da oggi.

Per maggiori informazioni su F1 23, gioco ufficiale del FIA Formula One World Championship disponibile per PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One e PC.