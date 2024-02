UNITEVI ALLA GRIGLIA DI PARTENZA DI F1 PER L'INIZIO DELLA NUOVA STAGIONE! SCEGLIETE LE AUTO E LE LIVREE DEL 2024 DISPONIBILI ORA IN EA SPORTS F1 23 CON IL PRE-ORDINE DI EA SPORTS F1 24 IN ARRIVO IL 31 MAGGIO

Scendete in pista con le auto e le livree dei team Alpine, Haas, McLaren e Williams per la stagione 2024 grazie al preordine, che offrirà ulteriori oggetti al momento del rilascio del gioco, compreso l'accesso anticipato fino a tre giorni prima.

Sarà disponibile un ulteriore sconto fedeltà per i giocatori di F1 2021, F1 22 e F1 23. Pre-ordinate EA SPORTS F1 24 qui

Oggi Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) ha annunciato che i giocatori di EA SPORTS F1® 23 potranno lanciarsi nelle Sfide a tempo con le nuovissime auto dei team per il 2024 prima della gara inaugurale di questo weekend preordinando EA SPORTS F1® 24^, in arrivo il 31 maggio su PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One e PC, tramite EA App, Epic Games Store e Steam. Per un periodo di tempo limitato, un nuovo programma fedeltà premierà i piloti che possiedono uno dei giochi F1® 2021, F1® 22, o F1® 23 con uno sconto del 15% al momento del preordine della F1 24 Champions Edition. Come bonus, i giocatori riceveranno anche le livree McLaren e Alpine 2023 di F1® esports, che verranno poi trasferite in F1 24.

"Per la prima volta, i giocatori di F1 23 potranno entrare in contatto con la stagione 2024 insieme ad alcuni dei loro team preferiti in vista del primo Lights Out di questo weekend", ha dichiarato Lee Mather, Senior Creative Director at Codemasters. "Presto faremo il nostro reveal completo, e presenteremo ai giocatori una modalità Carriera rinnovata, un nuovo EA SPORTS Dynamic Handling System e molto altro ancora".