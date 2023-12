Festeggiate la stagione 2023 da record di Max Verstappen in EA SPORTS F1 23

Rivivete il FIA Formula 1 Championship del 2023 con EA SPORTS F1 23 e provate l'emozione di affrontare tre gare iconiche con il tre volte campione del mondo Max Verstappen.

All'inizio della stagione, Max ha dichiarato a EA SPORTS: "Voglio dare il mio meglio e voglio vincere". Max ha dominato la stagione 2023 diventando l’MVP in-game di F1 23, con ben 832K vittorie in gara, una percentuale di podi del 60% e risultando il pilota preferito tra i giocatori di F1 23. Max è stato scelto nel 21% delle gare con piloti di F1, e il GP del Bahrain è stata la gara preferita dai fan per gareggiare come Max.

Dal 12 al 26 dicembre i giocatori possono affrontare le Sfide Pro di Max a Zandvoort, Suzuka e Lusail e avere una seconda possibilità per sbloccare tre caschi speciali, tra cui quello con cui Max ha vinto il campionato.

I nuovi giocatori che desiderano iniziare la propria stagione di F1 acquistando il gioco possono usufruire di speciali promozioni natalizie presso i rivenditori delle piattaforme dal 21 dicembre al 4 gennaio.

