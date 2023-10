GTA Online: dai la caccia ai fantasmi con la nuova Albany Brigham

Con il calare delle tenebre e il sorgere di nuovi avvistamenti sovrannaturali, questa settimana un veicolo vintage si manifesta in GTA Online. La Albany Brigham (muscle car) combina uno stile classico a un'estetica appropriata per il periodo.



La Albany Brigham è ora acquistabile da Southern San Andreas Super Autos e in mostra al Vinewood Car Club, dove gli abbonati a GTA+ possono riscattarla gratis fino all'8 novembre.











La caccia è aperta



Gli investigatori del paranormale di Ghosts Exposed hanno bisogno del tuo aiuto per trovare le prove delle apparizioni che stanno tormentando i cittadini di Southern San Andreas. Cerca i fantasmi, fotografali con il tuo iFruit e invia le prove fotografiche sgranate al team per ottenere GTA$ e RP.



Non avvicinarti troppo: gli spaventosi soggetti potrebbero spaventarsi a loro volta e svanire nella notte.











Ottieni la livrea Ghosts Exposed



Dopo aver fotografato l'ultima anima perduta, i cacciatori riceveranno la livrea Ghosts Exposed per la nuova Albany Brigham.











Nuovi deathmatch di Halloween



Competi in tre nuovi deathmatch di Halloween ispirati all'atmosfera macabra del periodo, che nella loro prima settimana offrono GTA$ e RP doppi cumulabili fino a un moltiplicatore di 4X per gli abbonati a GTA+.







All'ultima morte: i morti si stanno risvegliando e vogliono solo una cosa: i vivi. In questo deathmatch a squadre, i vivi lottano per sopravvivere ai morti. Per vincere, devono resistere fino all'ultimo attacco. Chi muore si unisce alla schiera dei morti, dando la caccia ai vivi finché non ne rimangono più. I morti non compaiono sulla mappa, si muovono rapidamente, possono arrampicarsi e ripristinano la propria salute più rapidamente, quindi... occhio.







Sanguisughe: preparati a uccidere in questo sanguinoso deathmatch in cui occorre infliggere danni per restare in vita. Proprio così, la parola d'ordine è togliere salute per ottenere salute. Devi diventare tossico come il tuo ex o la tua ex. Le vite sono limitate e la salute si consuma nel tempo, quindi non esitare e uccidi alla svelta.







Perdersi per ritrovarsi: ecco il deathmatch tutti contro tutti dei tuoi incubi. Un labirinto pieno di avversari senza icone sulla mappa a segnalarne gli spostamenti e tutti pronti ad ammazzare gli altri per restare in vita. Affronta la paura che si nasconde dietro ogni angolo finché non rimane più nessun altro.











Attenzione agli animali posseduti



Inquietanti notizie parlano di un aumento negli avvistamenti di creature possedute che attaccano passanti innocenti. Weazel News e gli amministratori locali suggeriscono ai cittadini di avvicinarsi a queste entità con estrema cautela, dato che possono assumere forme più minacciose quando vengono avvicinate o provocate.











Eventi Freemode di Halloween



Non abbassare la guardia neanche per un secondo con l’arrivo in Freemode di eventi agghiaccianti questa settimana e anche oltre. Alcuni forestieri raccontano con occhi sgranati di aver visto degli UFO, mentre nelle Lotte tra business bisognerà rubare parti di astronavi a Fort Zancudo da sotto il naso dell'FIB. Pare ci siano anche delle auto fantasma intente a seguire i movimenti dei malcapitati e, nel caso di un Cerberus particolarmente aggressivo, a speronarli mandarli fuori strada.











Maschere di Halloween



Questa settimana indossa dei travestimenti spaventosi per massimizzare la paura: gioca a GTA Online durante la settimana per ottenere la Maschera da strega vintage verde, completa una missione di vendita del bunker per mettere gli artigli sulla Maschera da licantropo vintage arancione e completa una missione di furto di scorte del bunker per ricevere la Maschera da vampiro vintage verde chiaro.











Ricompense doppie nelle missioni di vendita del bunker



Dopo aver recuperato rifornimenti e averli convertiti in scorte, piazzali nelle missioni di vendita del bunker per ottenere GTA$ e RP doppi fino al 18 ottobre.



Non hai ancora spostato sottoterra le tue operazioni? Approfitta dello sconto del 30% di questa settimana su bunker e relative migliorie e modifiche.











Nuovi accessori di Halloween



Diventa un maestro del controllo con le nuove funzionalità aggiunte al Creatore di GTA Online, tra cui una nuova opzione meteorologica di Halloween e diversi nuovi macabri accessori, tra cui zucche di halloween con cui costruire il tuo set horror.











Bonus nelle modalità di Halloween



Calati nello spirito lugubre del periodo giocando alle modalità a tema Halloween, ottenendo ricompense triple in Slasher e GTA$ e RP doppi in Il giorno del giudizio (per un totale di ricompense quadruple per gli abbonati a GTA+) e nella serie di sfide del bunker di Halloween.











Autosalone Premium Deluxe Motorsport



Nonostante la sua personalità conflittuale, il magnate dei motori Simeon Yetarian vuole rendere meno minaccioso l'acquisto delle auto. La sua più recente selezione comprende cinque veicoli di ritorno in diverse categorie:









Dewbauchee Exemplar (coupé)

Enus Cognoscenti Cabrio (coupé)

Ocelot F620 (coupé)

Grotti Carbonizzare (sportiva)

Vapid FMJ (supercar, 40% di sconto)

Bunker – 30% di sconto

Migliorie e modifiche per il bunker – 30% di sconto

Vapid Ratel (fuoristrada) – 20% di sconto

Mammoth Streamer216 (aereo) – 30% di sconto

Vapid FMJ (supercar) – 40% di sconto

Annis S80RR (supercar) – 40% di sconto

Grotti GT500 (sportiva classica) – 40% di sconto

Vapid Peyote Gasser (muscle car) – 40% di sconto

Karin Technical Aqua (fuoristrada) – 40% di sconto

Autosalone Luxury AutosQuesta settimana fai un salto all'autosalone Luxury Autos per ammirare la Annis S80RR (supercar, 40% di sconto) e la Lampadati Tigon (supercar), in bella mostra in vetrina.Offerte aggiuntive sui veicoli di questa settimanaMetti alla prova la manovrabilità e l'accelerazione di queste tre auto nell'area di prova dell'Autoraduno di LS, con il ritorno delle Declasse Vamos (muscle car), Grotti GT500 (sportiva classica, 40% di sconto) e Vapid Peyote Gasser (muscle car, 40% di sconto).Piazzati tra i primi 4 nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per due giorni consecutivi questa settimana per ottenere la Annis Hellion (fuoristrada) con la livrea a tempo limitato Incubo.Fai girare la ruota fortunata nel Casinò e Resort Diamond per avere l'opportunità di vincere la Karin Futo GTX (sportiva).Solo su PS5 e Xbox Series X|S, il veicolo di prova premium della settimana è la Karin S95 (sportiva). Lascia il segno dei tuoi pneumatici sulle strade tra Del Perro Beach e Murieta Heights nella prova a tempo HSW di questa settimana.SCONTIInventario e sconti del Furgone delle armiColtello a serramanico | Mitra tattico | Fabbricavedove (20% di sconto per tutti i giocatori, 40% per gli abbonati a GTA+) | Up-n-Atomizer (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Empia devastatrice (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Mitra d'assalto | Lanciamissili a ricerca (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Lanciarazzi | Stecca da biliardo | Molotov | Bombe adesive | Tubi bomba | Giubbotti antiproiettile

