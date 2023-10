GEEKOM A5 Mini PC Recensione

Ormai penso che tutti conoscano GEEKOM, multinazionale di elettronica di consumo specializzata in mini PC. Da poco tempo è disponibile il nuovo mini PC GEEKOM A5, e questa volta viene fornito con un potente processore AMD Ryzen 7 5800H e 32 GB di RAM. Ho stressato tanto questo A5 con sessioni in multitasking, editing video in 4k, videogame, streaming, ecc. Dopo averlo testato per oltre due settimane ecco la recensione.



Il nuovo miniè un device che si presenta con il design tipico di questo grande marchio. Le sue misure sono 117 x 112 x 49,2 mm e permettono di installarlo in qualsiasi posto o dietro i monitor grazie al supporto VESA. All'interno del GEEKOM A5 si trova il processore Octa Coree una GPU Vega 8; quindi tanta potenza che permetterà di far girare qualsiasi programma senza problemi. Ciò che risalta in questo mini PC sono i suoi collegamenti. Infatti, possiede una dotazione diche gli permettono di avere una connettività super completa. Una volta aperta la scatola dentro si trova l'A5, un supporto, un alimentatore, un cavo, una guida per l'utente e un biglietto di ringraziamento. L'A5 è molto simile ai tanti mini PC che GEEKOM produce. Il chassis interno è in metallo mentre la superficie esterna è in ottima plastica. Inoltre, il device è protetto anche da interferenze antistatiche ed elettromagnetiche.

Comparto Tecnico

Il piccolo computermonta il processore AMD Ryzen 7 5800H realizzato a 7 nm. Un chip Octa Core con 16 thread che si muove tra 3,2 e 4,0 GHz con un TDP che va da 35 a 54 W. La dotazione Hardware continua con una Grafica integrata AMD Radeon Vega 8, 32GB di Ram SODIMM DDR4-3200 a doppio canale espandibile fino a 64GB, unda 512 GB PCIe Gen 3x4 NVMe/SATA fino a 2 TB, uno spazio per un'unità di storage HDD SATA da 2,5" da 7 mm fino a 2 TB e Windows 11 Pro. In termini di connettività il mini A5 è veramente super completo con Wifi 6,, una porta Ethernet 2.5G, tre porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, due USB 3.2 Gen 2 Type-C (con uscita video 8K@30fps), una USB 2.0, jack audio da 3,5 mm, lettore di schede SD e due uscite video HDMI 2.0b (con la possibilità di trasmettere video con risoluzioni fino a 4K a 60Hz).

La GPU Radeon Vega 8, a patto di settare le impostazioni adeguate per non mandarla in sofferenza, consente di giocare a molti titoli con risoluzione fino a 1080p. Il sistema operativo che si trova abbordo del'A5 è Windows 11 Pro, ma in alternativa si può anche installare Linux o altri OS. Dunque, questo A5 non ha nulla da invidiare a un PC di fascia medio-alta. Il suo Hardware è capace di gestire bene anche i pesanti programmi per l’editing video. Grazie alla GPU e alla Ram può riprodurre un massimo di 4 monitor e arrivare fino alla risoluzione 8K. Per quanto riguarda il raffreddamento il Mini PC GEEKOM A5 è dotato di una potente ventola integrata che, fornisce un ricambio d'aria continuo, garantisce prestazioni ottime anche sotto stress. Di solito è molto silenzioso ma quando la ventola gira al massimo il rumore aumenta di un bel pò.



Uso Quotidiano

Il miniva bene, anzi benissimo. Ha una CPU molto potente che gli permette di assolvere alla gran parte dei carichi di lavoro che gli vengono proposti. L'editing video va bene ma non si deve esagerare, meglio non superare mai il FHD; laè una buona scheda che non può fareda top di gamma. Stesso consiglio anche per il gaming. Si può giocare alla stragrande maggioranza dei titoli a patto di scegliere settaggi grafici medio-bassi che permettono unaccettabile. Anche serie, programmi, internet, streaming, musica, ecc tutti aperti contemporaneamente gireranno bene. La grande connettività come ile Bluetooth 5.2, permette il veloce collegamento di tastiere, mouse, webcam, ecc. Inoltre, con la capacità di gestire più schermi si avrà tantissimo spazio in più a disposizione. Per un uso prettamente casa e ufficio il miniva più che bene per il 99% delle persone, anzi, è pure troppo potente. Il mini PC GEEKOM A5 è acquistabile sul sito GEEKOM già scontato a. Tuttavia, inserendo dei codici si otterranno altri 40€ di sconto in più diventando così un vero affare.





Conclusioni

Voto 8/10

Prestazioni ottime

Versatilità per giochi e produttività

Consumo energetico efficiente

Ventola a volte un po' rumorosa

GPU entry level

Il mini PCè un prodotto molto potente con un prezzo in linea con le sue prestazioni. L'AMD Ryzen 7 5800H offre ottime performance in generale e ha una dotazione diveramente completa. Un prodotto in grado di soddisfare privati e piccole imprese. Tuttavia, chi ha bisogno di molta potenza per lavoricomplessi potrebbe avere dei problemi, mentre se stressato moltissimo la ventolina si farà sentire. Per tutto il resto l'è veloce è affidabile; unadatto al lavoro, produttività, multimedia e per i casual gamers.

