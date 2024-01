GEEKOM IT12 Mini PC in offerta

GEEKOM IT12 Mini PC Intel Core i7 Potente Affidabile Pronto per il Business





Il più recente processore Intel Core di 12a generazione offre un boost senza precedenti al multitasking. Il Design della struttura è in metallo ad alta resistenza e plastica per prevenire la deformazione del prodotto causata da cadute. Migliorata inoltre il livello di protezione antistatica e interferenze elettromagnetiche del prodotto.

Il GEEKOM Mini IT12 è dotato di numerose porte, tra cui due HDMI, due USB 4.0, quattro USB, una LAN 2.5 GbE, ecc. Il GEEKOM Mini IT12 può gestire due display 8K e due display 4K, consentendo di visualizzare contemporaneamente contenuti diversi attraverso le sue due porte USB4 e due porte HDMI 2.0. Le due porte USB4 sono appositamente progettate per supportare risoluzioni fino a 8K, aiutandoti a gestire facilmente attività su finestre multiple.



Sotto la scoca del GEEKOM IT12 Mini PC si trovano:



Processore di 12a Gen Intel Core i5/i7,

Windows 11 Pro pre-installato,

WiFi 6E a 6 GHz,

Grafica Intel Iris Xe,

Ram Dual-channel DDR4-3200 SODIMM Espandibile fino a 64 GB,

LAN fino a 2,5 Gbps,

Supporto su più display con risoluzione fino a 8K,

SSD M.2 2280 PCIe Gen 4 x4,

Slot espansione SATA SSD M.2 2242/SATA HDD 2.5"(7mm)

Sistema di raffreddamento efficiente.

Le numerose interfacce e la connettività senza compromessi del Mini IT12 rendono facile caricare e trasferire file o connettersi a dispositivi esterni. Il WiFi 6E, con bassa latenza e minori interferenze, offre una connessione stabile anche in reti affollate con più dispositivi. Con un SSD PCIe M.2 2280 integrato e uno slot aggiuntivo per SSD SATA M.2 2242, il Mini IT12 offre più opzioni di espansione. La porta LAN 2.5GbE supporta velocità intermedie, offre vere prestazioni multi-gigabit e funziona a velocità designate senza limitazioni. Il Mini IT12 può gestire facilmente compiti complessi e di base per tutte le esigenze aziendali e familiari. Con il nuovo processore Intel Core di 12a generazione si possono fare tante cose in poco tempo grazie alle prestazioni migliorate.



Laaiuta a lavorare con immagini, fare montaggi video e videogiocare. Con il motore di decodifica si possono gestire più flussi video 4K e 8K contemporaneamente. Il Mini IT12 supporta memorie DDR4 dual-channel con una frequenza massima di 3200MT/s, garantendo un notevole miglioramento delle prestazioni, un flusso di lavoro più fluido, una maggiore efficienza durante il gaming e altro ancora. Il Mini IT12 include un SSD M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 con velocità di lettura fino a 5000+ MB/s e velocità di scrittura fino a 4400+ MB/s. Dispone anche di uno slot SSD SATA M.2 2242 che consente un'espansione fino a 1 TB. Inoltre, ha uno scomparto per drive, che consente un'espansione fino a 2 TB. La capacità totale di archiviazione del Mini IT12 può raggiungere 5 TB, offrendo caricamenti più rapidi di app e programmi.

Il Mini PC è più efficiente dal punto di vista energetico e produce meno di 49 decibel di rumore quando è a pieno carico. Ciò garantisce un'esperienza eccezionale con qualsiasi uso: gioco, lavoro, multimedia, ecc. Ilha superato un rigoroso test di controllo qualità che include: test di rumore, vibrazione, caduta e shock termico. Questo è stato fatto per garantire gli canoni di qualità di GEEKOM e per superare gli standard dell'industria. Infine, nel Mini IT12 è pre-installato con Windows 11 Pro ed è compatibile con altri sistemi operativi.è progettato per offrire un'esperienza utente più intuitiva e personalizzata per massimizzare la facilità d'uso e la produttività.

