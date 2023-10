GTA Online: il caos regna a Los Santos con la stagione di Halloween

Ottieni ricompense doppie in tutte le modalità di Halloween, ottieni la maschera Diavolo vintage scarlatta e altro





La paura attanaglia Southern San Andreas con una serie di personaggi assetati di sangue che sbarcano in GTA Online. Combatti contro alcuni degli avversari più cruenti, tra cui maniaci, clown e agenti della FIB durante le prossime quattro settimane di follia.



Con l'avvicinarsi di Halloween, arrivano nuovi eventi agghiaccianti, attività paranormali, collezionabili spettrali e tanto altro per tutto il mese.







GTA$ e RP omaggio nelle modalità classiche di Halloween



Los Santos si lascia avvolgere dall'occulto mentre le forze del male scatenano il caos. Sfida i personaggi più malvagi e ottieni ricompense doppie nelle modalità Competizione e Sopravvivenza a tema Halloween, tra cui Condannati e Sopravvivenze con alieni, più ricompense triple ne Il giorno del giudizio.







GTA$ e RP doppi nelle missioni di vendita di carichi speciali



Accumula GTA$ aggiuntivi vendendo merci di contrabbando nelle missioni di vendita di carichi speciali. I clienti sono impazziti per le merci del mercato nero, rispondi a questa domanda per ottenere GTA$ e RP doppi.





Ottieni la maschera Diavolo vintage scarlatta



Accedi a GTA Online nel corso della settimana per ottenere la maschera Diavolo vintage scarlatta per iniziare la stagione di Halloween con il piede giusto.







Autosalone Premium Deluxe Motorsport



Scopri la nuova e scintillante selezione di Simeon in cui domina Pegassi con le sue diaboliche sfumature:







Pegassi Torero XO (supercar, 40% di sconto)

Pegassi Reaper (supercar, 40% di sconto)

Pegassi Infernus Classic (sportiva classica, 40% di sconto)

Pegassi Monroe (sportiva classica)

Pegassi Oppressor (moto)

Magazzini per carichi speciali – 40% di sconto

RC Bandito (fuoristrada) – 40% di sconto

Migliorie e modifiche per RC Bandito – 40% di sconto

Maibatsu MonstroCiti (fuoristrada) – 20% di sconto

Dewbauchee Massacro (sportiva) – 40% di sconto

Autosalone Luxury AutosL'autosalone Luxury Autos di Rockford Hills propone una serie di supercar scelte dalla fantastica collezione di auto di lusso Pegassi: la Pegassi Vacca (supercar) e la Pegassi Zorrusso (supercar, 40% di sconto).Ruota fortunata e veicoli bonus dell'Autoraduno di LSGira la ruota fortunata fino all'11 ottobre per provare a vincere la Bravado Greenwood (muscle car), un'auto vecchia scuola che trasuda fascino vintage ed è compatibile con l'attrezzatura di Imani.Vai all'area di prova dell'Autoraduno di LS per mettere su strada le tre terrificanti auto sportive di questa settimana: la Maibatsu Penumbra (sportiva), l'Albany Alpha (sportiva) e la Dewbauchee Massacro (sportiva, 40% di sconto).Piazzati per tre giorni consecutivi tra i primi 2 nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per vincere il premio della settimana: la Pfister Neon (sportiva).Veicolo di prova premium e prova a tempo HSW: solo su PlayStation 5 e Xbox Series X|SDa grande innovatore qual è, Hao non si tira indietro di fronte a un mese di imprese impegnative. A questo proposito, ecco la sua versione della Principe Deveste Eight (supercar), con caratteristiche così al limite da provocare un'indagine federale.Tieni il piede sull'acceleratore mentre sfrecci tra East Vinewood e Vespucci Beach nella prova a tempo HSW di questa settimana.SCONTIInventario e sconti del Furgone delle armiPiede di porco | Cannone a rotaia | Fucile avanzato (20% di sconto) | Mitragliatrice da combattimento | PDW da combattimento | Pistola da combattimento | Fucile di precisione (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Fucile a pompa | Granate | Gas lacrimogeno | Mine di prossimità | Giubbotto antiproiettile

