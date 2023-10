Red Dead Online: Halloween arriva alla frontiera

Ricompense doppie in Chiamata alle armi di Halloween, bonus per Collezionisti, ritorno del Pass di Halloween 2 e altro





Le forze oscure scendono sulla frontiera. La vigilia di Ognissanti si avvicina e porta la possibilità di ottenere dei bonus tenendo a bada le entità maligne. Proteggi i cittadini da ondate di aggressori inChiamata alle armi di Halloween con nuove mappe in arrivo nel corso del mese e la possibilità di ottenere nuovi oggetti rari e maledetti con ilPass di Halloween 2.

Nel frattempo, Madame Nazar chiama a raccolta tutti i Collezionisti per riportare alla luce cimeli e oggetti preziosi nascosti, fornendo ricompense aumentate a chi ha il coraggio di avventurarsi per la frontiera in questo periodo di paura. Dopo averla trovata, non perderti le maschere di Halloween scontate del 25, disponibili per un periodo limitato.

I Collezionisti possono iniziare le loro missioni raggiungendo Madame Nazar e acquistando laBorsa da Collezionista (con 5 Lingotti d'Oro di sconto). Consegna i set da Collezionista per ottenere ricompense bonus fino al 6 novembre.





BONUS NELLE MODALITÀ SPECIALI DI HALLOWEEN

Respingi i visitatori assetati di sangue che proveranno a conquistare le proprietà di Armadillo e Shady Belle e proteggi gli abitanti in Chiamata alle armi di Halloween, che fornisce ricompense doppie per tutto il mese. Chi sopravvive all'ondata finale di qualsiasi mappa di Chiamata alle armi di questo mese riceverà uno sconto del 30% su alcuni cavalli, inestimabili compagni per qualsiasi Collezionista.

Il 17 ottobre arriveranno tre nuove località di Chiamata alle armi di Halloween in cui c’è bisogno di respingere ondate di nemici spaventosi. Il 17 ottobre saranno disponibili anche tre nuove mappe perNotte di terrore. Elimina i morti e annienta gli altri giocatori per scalare la classifica.

Se sei alla ricerca di altre esperienze paranormali, aiuta Ike Skelding a indagare su una setta nella missione via telegramma EstremaFalse speranze e profezie, disponibile fino al 6 novembre.





TORNA IL PASS DI HALLOWEEN 2

Il Pass di Halloween 2 torna questo mese con ricompense spettrali per Red Dead Online. Questo potenziamento a tempo limitato include 15 livelli e sarà disponibile fino al 6 novembre. Nasconditi da nemici terribili grazie a maschere, indumenti insanguinati e accessori micidiali che incuteranno paura in nemici e alleati.

Tutto ciò che sbloccherai durante la stagione del Pass di Halloween tra oggi e il 6 novembre potrà essere utilizzato anche dopo la scadenza del pass. Chi aveva già acquistato in precedenza il Pass di Halloween 2 manterrà il suo status.





OTTIENI IL CAPPELLO DA CAVALIERE NERO E ROSSO E LA GIACCA DA CACCIATORE ROSSA

Gioca a Red Dead Online in qualsiasi momento del mese per ottenere il Cappello da cavaliere nero e rosso e la Giacca da cacciatore rossa e sfoggiare un aspetto sanguinoso. I Collezionisti che consegnano quattro collezionabili tra il 31 ottobre e il 6 novembre otterranno un paio di Guanti Helsby color arancione zucca gratuiti e adatti alla stagione.

Riceverai le offerte e le ricompense entro 72 ore dal completamento.





RDO$, ORO E PE TRIPLI NELLA SERIE IN EVIDENZA

La Serie in evidenza di questo mese è letale, con il ritorno di due modalità minacciose:Notte senza fine e Notte di terrore. Il tuo coraggio verrà ripagato con ricompense triple fino al 6 novembre. Metti alla prova la tua fortuna in una di queste modalità raccapriccianti per ottenereRDO$, Oro e PE tripli:

3-9 ottobre: Si salvi chi può (Estrema)

10-16 ottobre: Notte senza fine

17-23 ottobre: Notte di terrore (Estrema)

24-30 ottobre: Notte senza fine (Estrema)

31 ottobre - 6 novembre: Notte di terrore

RDO$ E PE DOPPI NELLE VENDITE DI SET DA COLLEZIONISTA

Madame Nazar è una perfezionista e ricompensa bene chi riesce a soddisfare le sue aspettative. Questo mese, i Collezionisti che consegnano set completi alla nomade veggente otterrannoRDO$ e PE doppi. Giocando in qualsiasi momento di questo mese come Collezionista partirai con un bel vantaggio grazie a 5 pezzi del set Cimeli di famiglia.

I Collezionisti veterani possono controllare il Menu progressi e azzerare le ricompense completate per ottenere Oro triplo fino al 6 novembre.





RDO$ E PE TRIPLI IN EVENTI FREE ROAM PER COLLEZIONISTI

Questo mese, i Collezionisti possono mettere in mostra le loro abilità uniche neglieventi Free Roam per Collezionisti andando alla ricerca tra i rottami in Sciacallaggio o lottando per recuperare un Uovo di condor e ottenerericompense triple. Completando qualsiasi evento Free Roam per Collezionisti otterrai anche una mappa del tesoro che si trova nei pressi della Gola Calumet.

Passando al setaccio la frontiera e completando una serie da 4 sfide giornaliere da Collezionista otterrai uno sconto del 30% su un articolo per Collezionisti Affermati o Provetti. Trova quattro o più collezionabili ogni settimana per ricevere le seguenti ricompense:

3-9 ottobre: mappa da Collezionista per le Monete

10-16 ottobre: sconto del 30% su un articolo del Ruolo per Collezionisti Principianti o Promettenti

17-23 ottobre: sconto del 30% su una Bandoliera doppia

24-30 ottobre: Medicina potente x3

31 ottobre - 6 novembre: Guanti Helsby arancioni





ABITO GRATUITO ISPIRATO DALLA COMMUNITY

Il completo diabolico ed elegante di questo mese è stato partorito dallo youtuber australianoBoganBav: spostati per la mappa con uno stile sinistro riscattando questi articoli dai sarti aderenti e dal Catalogo Wheeler, Rawson & Co. fino al 6 novembre (le maschere sono disponibili da Madame Nazar):

Maschera da ballo rossa

Soprabito a tubo

Camicia comune (uomo) o Camicetta Iniesta (donna)

Gilet con paisley

Cravatta a sbuffo

Guanti in pelle

Pantaloni da smoking (uomo) o Pantaloni McCrum (donna)

Scarpe eleganti (uomo) o Stivali sportivi (donna)

Oltre a questo, i negozi vendono il Gilet Hopeman e ilSoprabito Fernwater solo per un periodo limitato. Visita il tuo sarto di fiducia oppure ordina dal Catalogo per ottenere questi articoli prima che sia troppo tardi.

Caramelle e barrette di cioccolato sono gratuite negli empori per tutti i giocatori, dal 31 ottobre al 6 novembre.

