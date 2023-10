Dyson - due nuovi purificatori entry-level

Dyson Purifier Hot+Cool Gen 1 e Dyson Purifier Cool Gen 1 arrivano in Italia:



purificazione entry-level con rilevamento e cattura di gas e particelle

Dyson arricchisce la gamma dei purificatori d’aria con il lancio del purificatore termoventilatore Dyson Purifier Hot+Cool Gen 1 (€599) e del purificatore ventilatore Dyson Purifier Cool Gen 1 (€499). Entrambi i purificatori sono pensati per chi desidera acquistare un ulteriore purificatore per la casa o vuole provarne uno per la prima volta ad un prezzo più accessibile.

La nuova gamma Dyson Purifier Gen1 è dotata della tecnologia di filtrazione e proiezione del flusso d'aria Dyson. I purificatori Gen 1 reagiscono automaticamente all'inquinamento da particelle, tra cui polvere e polline (PM2.5, PM10). Il filtro HEPA completamente sigillato e il filtro ai carboni attivi sono progettati per catturare in modo efficiente il 99,95% delle particelle ultrafini di dimensioni pari a 0,1 micron - come allergeni e batteri - e fino al 99,9% di virus e H1N1, gas e odori.

Grazie alla tecnologia Air Multiplier i purificatori diffondono oltre 290 litri di aria purificata al secondo.

