Primavera: come alleviare i sintomi dell’allergia con Dyson

Filtrazione dell’aria per rimuovere allergeni e inquinanti e pulizia profonda della casa: i consigli di Dyson per contrastare i fastidi della bella stagione

Starnuti, lacrimazione degli occhi e tosse sono solo alcuni dei sintomi principali dell'allergia primaverile, che puntualmente compaiono - nei soggetti che ne soffrono - con la fine dell'inverno e l'arrivo della bella stagione.

Un problema che non riguarda solo gli spazi all’aperto. Infatti, sempre più allergie insorgono tra le mura domestiche: polvere, acari, muffe, forfora di animali domestici e pollini sono i principali nemici e possono causare molti fastidi, nonché disturbi respiratori.

Tra le maggiori cause di allergia attribuite alle abitazioni c’è proprio l'esposizione agli acari della polvere: ogni grammo di polvere contiene infatti circa 1000 acari che producono pellet fecali contenenti enzimi digestivi a cui molte persone sono sensibili. Per quanto riguarda invece gli animali domestici, la reazione allergica non è causata dalla pelliccia dell'animale in sé, ma dagli allergeni presenti nella forfora, nell'urina, nelle feci e nella saliva dell'animale, per cui anche i cani senza pelo o cosiddetti ipoallergenici possono scatenare allergie. Queste fonti di allergeni si accumulano e si diffondono facilmente, oltre ad essere facilmente trasportabili nell'aria.

Inoltre, anche l’aria degli ambienti indoor, come case e uffici, può essere molto inquinata, come ha rivelato il primo progetto globale Air Quality Connected Data di Dyson, secondo cui, sulla base dei dati provenienti da oltre 2,5 milioni di purificatori d'aria connessi, la qualità dell’aria negli ambienti chiusi è peggiore di quella outdoor per oltre 6 mesi all’anno. Le case moderne sono progettate per essere efficienti dal punto di vista energetico e sono così ben sigillate che l'inquinamento generato dalle attività quotidiane, come cucinare e pulire, insieme alle emissioni di prodotti per la casa e arredi, possono rimanere intrappolati.

La strategia migliore per un soggetto allergico consiste nel ridurre l’esposizione all’allergene responsabile e, se è vero che in linea teorica il modo più efficace per migliorare la qualità dell’aria all’interno degli ambienti è la ventilazione con aria esterna pulita, questo non è purtroppo possibile nelle stagioni delle fioriture. Sono quindi disponibili in commercio dispositivi in grado di aggirare questo problema mediante un processo di filtrazione dell’aria. I purificatori d’aria, che si collocano inoltre tra i beni chiave nel Paniere Istat 2024 recentemente aggiornato dall’Istituto nazionale di statistica, possono effettivamente contribuire a rimuovere, oltre che gli inquinanti, anche gli allergeni responsabili dei sintomi, e insieme a una pulizia profonda della casa, aiutare concretamente a migliorare il problema.