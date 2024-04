Dyson Supersonic Nural l’asciugacapelli intelligente

Ora disponibile in Italia Supersonic Nural,l’asciugacapelli Dyson più intelligente per un cuoio capelluto e capelli più saniGrazie a una rete di sensori Nural migliora la naturale lucentezza dei capelli e protegge il cuoio capelluto, adattandosi automaticamente.

Asciugatura rapida e intelligente senza danni da calore per tutti i tipi di capelli.Arriva in Italia l'asciugacapelli Dyson Supersonic Nural, il suo asciugacapelli più intelligente dotato di una nuova tecnologia con una rete di sensori Nural."Se riusciamo a limitare i danni da calore, possiamo ottenere un cuoio capelluto e capelli più sani. Il nostro nuovo Supersonic Nural™ è dotato di un sensore ToF (time of flight) che permette di ridurre il calore man mano che si avvicina alla testa, evitando di danneggiare il cuoio capelluto e i capelli. L'innovazione si ottiene solo investendo in ricerca e sviluppo.

Siamo sempre ossessionati dall'idea di capire veramente la radice del problema, e stiamo costruendo alcuni dei laboratori per capelli più sofisticati al mondo" sostiene James Dyson, Founder e Chief Engineer.Il più recente strumento per lo styling di Dyson è dotato di una nuova modalità di protezione del cuoio capelluto che utilizza una rete di sensori Nural che riduce automaticamente il calore quando si avvicina alla testa, aiutando a proteggere il cuoio capelluto da eventuali danni. Grazie a questi sensori è possibile migliorare l'esperienza di styling, aumentare la lucentezza dei capelli e prevenire i danni da calore. Gli accessori nuovi e migliorati, che si adattano a tutti i tipi di capelli, sono dotati di un sistema di riconoscimento, che apprende le preferenze di styling dell'utente e semplifica la sua routine per un'asciugatura rapida e sana senza calore estremo.

Sensori Nural per un'intelligenza maggiore

I nuovi sensori Nural di Dyson azionano la modalità Protezione cuoio capelluto, la funzione Apprendimento accessori e la funzione Rilevamento pausa, che facilitano lo styling.

La modalità “Protezione cuoio capelluto” protegge la salute del cuoio capelluto : In questa modalità, man mano che l'asciugacapelli si avvicina ai capelli e al cuoio capelluto, il calore viene automaticamente ridotto a 55°C, ovvero la temperatura ottimale per il comfort del cuoio capelluto. Ciò è reso possibile da un sensore ToF (time of flight) che proietta un raggio infrarosso invisibile per misurare la distanza tra l'apparecchio e i capelli.

L’illuminazione a capsula cambia colore per indicare l'impostazione del calore : Quando è attiva la modalità “Protezione cuoio capelluto”, il colore della luce LED cambia automaticamente da giallo (calore basso) ad arancione (calore medio) e rosso (calore alto), a seconda della distanza dell'apparecchio dalla testa.

La funzione “Apprendimento accessori” ricorda le preferenze di styling : Le routine di styling sono facilitate dalla capacità del sistema di adattarsi alle preferenze dell'utente, memorizzando le ultime impostazioni di calore e flusso d'aria per ciascun accessorio e applicandole automaticamente al successivo utilizzo.

La funzione “Rilevamento pausa” per una routine più semplice: L'asciugacapelli Dyson Supersonic Nural™ è inoltre dotato di un accelerometro che rileva il movimento e disattiva automaticamente il calore, riducendo il flusso d'aria e la rumorosità, tra una passata di styling e l'altra.

"Grazie alle nostre ricerche nell'ambito della scienza dei capelli, sappiamo che esiste un legame tra la qualità dei capelli e la salute del cuoio capelluto. Il tessuto del cuoio capelluto è composto da diversi strati, di cui il più esterno funge da barriera contro gli agenti esterni. Ma quando il cuoio capelluto è danneggiato, può verificarsi una perdita di idratazione, e questo è il fattore chiave che ci ha spinto a sviluppare la funzione “Protezione cuoio capelluto”. Questo contribuisce a mantenere i livelli di idratazione del cuoio capelluto e consente un'asciugatura delicata" afferma Shawn Lim, Head of Research, Dyson.

Diffusore Wave+curl: Il flusso d'aria definisce onde, ricci e boccoli.

Accessorio Gentle Air: Diffonde uniformemente il flusso d'aria per uno styling veloce e delicato.

Concentratore: Più largo e sottile per uno styling di precisione.

Pettine districante: Aiuta a distendere e allungare i capelli.

Accessorio per il finish: Nasconde i baby hair per un finish liscio e luminoso.

Presentazione dei nuovi accessoriIl nuovo diffusore Wave+Curl è stato progettato per capelli ondulati, ricci e molto ricci. Per definire e modellare i capelli naturali in due modalità. Nella modalità a cupola, grazie alla forma dell'accessorio il flusso d'aria viene allontanato dal cuoio capelluto per ottenere onde e ricci naturali, per un look più definito. In modalità diffusa, i denti permettono che l'aria venga erogata in profondità, per donare volume alle radici e creare una texture più morbida su onde e ricci naturali.

Design e tecnologiaI nuovi sensori incorporati sono integrati da un'estetica esclusiva: un anello trasparente consente di vedere la tecnologia interna, mentre le nuove palette di colori sono molto audaci: Acquamarina e Tangerine o Pervinca e Tangerine.

Il Dyson Supersonic Nural nella colorazione Acquamarina Tangerine è disponibile in Italia. La confezione conterrà cinque accessori al prezzo di €499 rispettivamente su Dyson.it e nei Dyson Demo Store. Acquistate direttamente da chi l'ha prodotto su Dyson.it: consegna gratuita e pagamento a rate senza interessi disponibili.