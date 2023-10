Warcraft Rumble sarà disponibile a novembre

Comanda armate in miniatura ma potentissime, composte da leggendari personaggi di Warcraft, in battaglie strategiche dal ritmo incalzante dopo il lancio di Warcraft Rumble

I giocatori che effettueranno la pre-registrazione e completeranno il tutorial entro due settimane dal lancio riceveranno una serie di fantastiche ricompense cosmetiche robotiche nel gioco

Scopri la folgorante novità che sta travolgendo Azeroth: il 3 novembre, in diretta alla BlizzCon, verrà lanciato in tutto il mondo* su dispositivi Android e iOS il gioco di strategia d'azione mobileWarcraft Rumble™ di Blizzard Entertainment! Ovunque da Fontefredda a Baia del Bottino, membri dell'Orda e dell'Alleanza si riuniscono nelle taverne per usare una nuova, meravigliosa macchina che dà vita a versioni in miniatura dei loro famosi eroi e cattivi per combattere in frenetiche schermaglie strategiche.

"Warcraft Rumble è una gioiosa versione per dispositivi mobili dei più grandi successi di Azeroth, realizzata con amore da un team con radici profonde nell'universo di Warcraft", dichiara John Hight, responsabile generale del franchise Warcraft. "Grazie al supporto dei giocatori che hanno partecipato alla closed beta, il pre-lancio nei paesi interessati è stato entusiasmante e ora è arrivato il momento di condividere il divertimento con il resto del pianeta. Non vediamo l'ora di offrire Warcraft Rumble ai giocatori di tutto il mondo il 3 novembre. Siamo certi che sia i fan di lunga data, sia i giocatori che si avvicinano per la prima volta all'universo di Warcraft troveranno l'esercito perfetto per scatenare il proprio stile personale di caos gioioso!"

Il primo gioco di Warcraft interamente realizzato per dispositivi mobili permette di costruire e comandare armate in miniatura composte da eroi, cattivi e creature dell'universo di Warcraft. Schiera personaggi leggendari della storia di Warcraft come Jaina Marefiero, Grommash Malogrido, Boccalarga e molti altri e metti alla prova le tue abilità strategiche in una serie di modalità di gioco, sia in solitaria che contro altri giocatori. Ogni missione della ricchissima campagna per giocatore singolo presenta uno specifico rompicapo strategico in miniatura da risolvere, mentre i sistemipersonaggio vs personaggio, le letali Spedizioni e molte altre modalità di gioco offriranno numerose sfide a giocatori esperti e non.

Per festeggiare l'imminente lancio diWarcraft Rumble, Blizzard Entertainment regalerà progetti di stampa 3D dei Mini di Warcraft Rumble per tutto il mese di ottobre durante iLunedì dei Mini! A partire da questa settimana con l'Alleanza, presenteremo una nuova Famiglia di Mini a cadenza settimanale, con i rispettivi progetti e alcuni consigli e trucchi utili per sfruttarne al meglio i punti di forza inWarcraft Rumble.

Inoltre, i giocatori che completeranno il tutorial entro due settimane dal lancio riceveranno una serie di quattro oggetti robotici per personalizzare l'estetica di gioco di profili e armate. Effettua subito la pre-registrazione per ricevere una notifica al momento del lancio di Warcraft Rumble!

Come ultima sorpresa per i cittadini di Azeroth che vogliono prepararsi al lancio, a partire da oggi i giocatori diWorld of Warcraft potranno trovare le macchine arcade diWarcraft Rumble nelle taverne delle quattro zone principali di Dragonflight, oltre a Valdrakken, Orgrimmar e Roccavento. Trovandofoil Rumble e monete Rumble nascoste, i giocatori di World of Warcraft potranno sbloccare e personalizzare un totale di sette Mini collezionabili diWarcraft Rumble!

Blizzard Entertainment condividerà ulteriori informazioni suWarcraft Rumble il giorno del lancio mondiale in diretta alla BlizzCon, che si terrà all'Anaheim Convention Center e sarà trasmessa in diretta streaming su

BlizzCon.com

.

Altre News per: warcraftrumblesaràdisponibilenovembre