Warcraft Rumble: Stagione 3

Warcraft Rumble: nuovo Capo e molto altro nella Stagione 3 dal 21 gennaio





La situazione sta per diventare scottante in Warcraft Rumble!La terza stagione inizierà il 21 gennaio con un nuovo Capo fiammeggiante, nuovi modelli Torre e molto altro ancora!





A completare la rosa dei Capi della Famiglia Roccianera arrivail famigerato sovrano del clan Ferroscuro: l'Imperatore Thaurissan. La sua padronanza del Fuoco e della Terra lo rende un combattente letale sia a distanza che da vicino, con il suo attacco Picco di Lava in grado di bruciare i nemici lontani e stordire quelli abbastanza folli da avvicinarsi. Se a questo si aggiungono i suoi talenti dedicati a tutto ciò che è fuoco e fiamme, il risultato è una forza da non sottovalutare.

La Stagione 3 include anche il nuovo modello Torre del Giudizio ispirato al leggendario set armatura Paladino di World of Warcraft, aggiornamenti al PvP e una serie di modifiche e miglioramenti del bilanciamento.

Poco dopo l'uscita della Stagione 3 verranno apportate anche alcunia diverse funzionalità di Warcraft Rumble, tra cui l'aggiunta di nuove mappe casuali in rotazione per il PvP e un nuovissimo sistema di modificatori per le partite PvP chiamato Incanti!





A questo link potete trovare l’anteprima della Stagione 3