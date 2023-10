Fedez e il ricovero d' urgenza : Chiara Ferragni a Milano

La salute di Fedez continua a suscitare preoccupazioni. Il rapper, recentemente ricoverato d'urgenza a causa di un raro caso di ulcerazione, ha affrontato una serie di trasfusioni di sangue. La moglie, Chiara Ferragni, è tornata da Parigi a causa di questa emergenza, mostrando la sua situazione attraverso Instagram Stories.

Nonostante il messaggio rassicurante di Fedez sul suo stato di ripresa, emergono nuovi dettagli sulla sua condizione. Dopo un primo intervento per una emorragia interna causata da un'ulcerazione, il rapper ha dovuto affrontare un'altra trasfusione a seguito di una nuova emorragia il 3 ottobre. Chiara Ferragni, al suo fianco, è rimasta in silenzio dopo le prime storie sulla situazione.

Valentina Ferragni, sorella di Chiara, ha interrotto il suo lavoro per essere vicina alla famiglia durante questo periodo difficile. Tuttavia, le condizioni di Fedez hanno subito delle ricadute, portando il rapper nuovamente in sala operatoria per un nuovo intervento a causa di una ulteriore emorragia. La famiglia è costantemente presente al suo fianco.

Il professor Massimo Falconi, che aveva già operato Fedez nel marzo 2022 per un carcinoma neuroendocrino, ha fornito dettagli sulla situazione clinica attuale. L'ulcera anastomotica, una lesione della mucosa intestinale, è risultata essere una conseguenza dell'intervento chirurgico precedente. Questa spiegazione fornisce chiarezza sulla connessione tra l'ulcera e le complicazioni derivanti dall'intervento chirurgico.

Valentina Ferragni ha annunciato tramite Instagram la sua decisione di rimanere a Milano con la famiglia, rinunciando al suo ritorno a Parigi. La sua scelta riflette il sostegno della famiglia in un momento così delicato per Fedez e Chiara Ferragni.

