Cyberpunk 2077: Phantom Liberty in arrivo su GeForce NOW

La libreria più famosa si arricchisce sempre più: 26 nuovi titoli pronti da giocare!



Pizza Possum (Nuovo lancio su Steam , 28/09)

Wildmender (Nuovo lancio su Steam , 28/09)

Overpass 2 (Nuovo lancio su Steam , 28/09)

Soulstice (Nuovo lancio su Epic Games Store , gratis dal 28/09)

Amnesia: Rebirth ( Xbox , disponibile su Game Pass)

BlazBlue: Cross Tag Battle ( Xbox , disponibile su PC Game Pass)

Rovo: Il Re della Montagna ( Xbox , disponibile su PC Game Pass)

Broforce ( Steam )

Don Dualità ( Steam )

Doom Eternal ( Xbox , disponibile su PC Game Pass)

Dordogne ( Xbox , disponibile su PC Game Pass)

Flotta della Polvere ( Vapore )

Eastern Exorcist ( Xbox , disponibile su PC Game Pass)

Figura 2: Creed Valley ( Xbox , disponibile su PC Game Pass)

Io sono un pesce ( Xbox )

Necessario ( Vapore )

A Plague Tale: Innocence ( Xbox )

Quake II ( Steam , Epico Negozio di giochi e Xbox , disponibile su PC Game Pass)

Strada 96 ( Xbox )

Linee spaziali dal lontano lontano ( Xbox )

Servizio di consegna totalmente affidabile ( Xbox , disponibile su PC Game Pass)

Warhammer 40,000: Battlesector ( Xbox , disponibile su PC Game Pass)

Yooka-Laylee e la tana impossibile ( Xbox )

Preparatevi alla città piena di neon, Cyberpunk 2077 è tornato ed è più bello di sempre con l’attesissima espansione Phantom Liberty in arrivo nel cloud in occasione di questo GFN Thursday .In arrivo sulla libreria di GeForce NOW anche Quake II di id Software e Infinity Strash : DRAGON QUEST The Adventure of Dai di Square Enix, parte dei 26 nuovi titoli disponibili sul cloud a partire da questa settimana.Il modo migliore per vivere la Night City è con l’abbonamento Ultimate - catturate la vasta metropoli sotto una nuova luce con il DLSS 3.5 di NVIDIA e la tecnologia Ray Reconstruction nella Ray Tracing: Overdrive Mode, anche se il vostro dispositivo non è dotato di un hardware performante. In aggiunta, non servirà preoccuparsi del download o delle specifiche di sistema, tornate subito a vestire i panni del mercenario V cyberpotenziato e ascoltate la stupenda riflessione di Johnny Silverhand. Scopri qui le impostazioni consigliate per ottenere la migliore esperienza di gioco.Scatenatevi con l’arrivo di Quake II nel cloud. Ci sono moltissime missioni da giocare nella versione migliorata del gioco originale, con i pacchetti delle missioni originali “The Reckoning” e “Ground Zero” ci sarà anche l’espansione da giocare attraverso gli esclusivi livelli da Quake II 64 (ma sul PC!).Diventa un eroe questa settimana con Infinity Strash : DRAGON QUEST The Adventure of Dai di Square, parte della nuova lista dei giochi in arrivo:These Doomed Isles (Nuovo lancio su Steam , 25/09)Paleo Pines (Nuovo lancio su Steam , 26/09)Infinity Strash : DRAGON QUEST The Adventure of Dai (Nuovo lancio su Steam , 28/09)

