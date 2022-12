Idris Elba si unisce al cast di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Svelato un nuovo teaser trailer ai The Game Awards 2022.

CD PROJEKT RED ha presentato ai The Game Awards 2022 un nuovissimo teaser trailer di Phantom Liberty, la prossima espansione spy-thriller di Cyberpunk 2077. Il teaser presenta nuovi filmati di gioco e gameplay e la rivelazione di un nuovo membro del cast.

Il teaser mostrato all'annuale gala di premiazione offre ai giocatori uno sguardo inedito sulla Dogtown di Night City, dove sarà ambientata principalmente l'espansione, oltre a sprazzi di gioco e nuove aggiunte. Il teaser rivela anche nuovi personaggi, primo fra tutti Solomon Reed.

Interpretato dall'attore Idris Elba (Luther, Fast and Furious: Hobbs and Shaw, Sonic The Hedgehog 2, Suicide Squad), che si unisce al cast di Phantom Liberty insieme a Keanu Reeves nel ruolo di Johnny Silverhand, Reed è un agente veterano dei Nuovi Stati Uniti d'America e, a quanto pare, l'unica persona di cui i giocatori possono fidarsi per aiutarli a compiere una missione impossibile di spionaggio e sopravvivenza. Dopo il culmine del teaser, l'attore è apparso in uno speciale videomessaggio diretto al pubblico e ai giocatori di tutto il mondo, commentando il personaggio di Reed e il suo ruolo nella storia di Phantom Liberty.

Guarda il teaser ufficiale #2 di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty uscirà per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC nel 2023, con una data di uscita esatta e un prezzo da rivelare.

