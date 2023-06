Cyberpunk 2077: Phantom Liberty in arrivo a settembre

CD PROJEKT RED ha annunciato all'Xbox Games Showcase che Phantom Liberty espansione di Cyberpunk 2077, verrà lanciata il 26 settembre 2023.





In Phantom Liberty, i giocatori assumono ancora una volta il ruolo di V, mentre si imbarcano in una missione per salvare il Presidente dei Nuovi Stati Uniti d'America dopo che la sua navetta orbitale è stata abbattuta sopra il quartiere più mortale di Night City. Città dei cani. Quello che segue è un tuffo in profondità in un'intricata storia di spionaggio e intrighi politici che collega i più alti livelli di potere con il brutale mondo dei mercenari del mercato nero. La posta in gioco è più grande della vita, ma lo è anche la ricompensa: la tua stessa sopravvivenza.





Guarda il trailer ufficiale di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty







L'espansione a tutti gli effetti di Cyberpunk 2077 presenta un'avventura thriller di spionaggio incisiva da intraprendere in un luogo nuovo di zecca. Nel corso della nuova storia i giocatori incontreranno e lavoreranno con nuovi personaggi, tra cui l'agente dormiente della FIA Solomon Reed, interpretato da Idris Elba. Nel cast di ritorno c'è Keanu Reeves, che riprende il ruolo del rocker ribelle Johnny Silverhand. L'espansione include anche una serie di nuovi contenuti, tra cui nuove missioni, concerti e tipi di concerti; nuovi veicoli, tecnologia, cyberware e armi; un nuovissimo albero delle abilità Relic per una libertà ancora maggiore nella creazione del proprio stile di gioco unico e altro ancora.





Cyberpunk 2077: Phantom Liberty arriverà su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC (GOG, Steam, Epic Games Store) il 26 settembre 2023. I preordini per l'espansione sono ora disponibili su tutte le piattaforme, incluso Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty che include l'espansione e il gioco base, quest'ultimo necessario per giocare a Phantom Liberty .



Chiunque preacquisti Phantom Liberty riceverà un bonus speciale: l'accesso anticipato a Quadra Sport R-7 "Vigilante" al lancio dell'espansione, con gli utenti PlayStation che riceveranno inoltre 3 avatar premium del profilo PlayStation Network.





