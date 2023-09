Ascolta oggi stesso i brani di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

CD PROJEKT RED, in collaborazione con Milan Records, invita i giocatori a scoprire la musica di Phantom Liberty, l'imminente espansione di Cyberpunk 2077 in uscita il 26 settembre. I brani, appena usciti da Night City, sono ora disponibili in tutto il mondo su tutte le piattaforme di streaming musicale più popolari.



Le 15 tracce pubblicate sono una selezione della colonna sonora completa di Phantom Liberty e accompagnano gli ascoltatori in un viaggio di quasi un'ora nel mondo creato appositamente per l'espansione dai compositori PT Adamczyk ( Cyberpunk 2077, Cyberpunk: Edgerunners ) e Jacek Paciorkowski ( Seven: The Days Se n'è andato da tempo ).





Phantom Liberty

L'album è un'opportunità per conoscere il mondo diprima della sua uscita, introducendo gli ascoltatori nell'atmosfera del quartiere ricco di azione di Dogtown e immergendoli nella storia thriller di spionaggio creata da CD PROJEKT RED. L'intero album è disponibile su piattaforme di streaming musicale tra cui Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer e molte altre.



Ascolta la colonna sonora ufficiale di Phantom Liberty







" Mi è piaciuto poter tornare a Night City, ma mi è piaciuto ancora di più creare una colonna sonora completamente nuova basata su una nuova avventura, in questa location unica e dal futuro oscuro del quartiere più pericoloso di Night City!" afferma il compositore senior presso CD PROJEKT RED, PT Adamczyk . “Utilizziamo qualcosa di più del semplice design visivo e della storia per creare l'atmosfera dei nostri giochi; diamo un'enfasi anche alla musica. Tutto deve lavorare insieme per creare un’immagine coerente. Questa volta abbiamo avuto la sfida divertente di lavorare in un territorio completamente nuovo, una storia di thriller di spionaggio, del cui effetto io e Jacek Paciorkowski siamo molto orgogliosi. Un'ora di musica da Phantom Liberty ti aspetta per darti un assaggio di ciò che ti aspetta. Spero che vi piaccia e ci vediamo presto a Dogtown."



Durante l'episodio speciale di Night City Wire — la serie ufficiale che copre Cyberpunk 2077 — lo studio ha anche annunciato che l'aggiornamento 2.0 gratuito includerà tre nuove stazioni radio: 89.7 GROWL FM , che comprende brani dei vincitori di un concorso comunitario, 107.5 DARKSTAR RADIO , che include due brani di Idris Elba che interpreta l'agente segreto Solomon Reed in Phantom Liberty , e 99.9 IMPULSE RADIO , contenente un DJ set di oltre un'ora di Idris Elba e con la partecipazione del duo polacco Private Press.





Guarda l'ultimo episodio di Night City Wire







Cyberpunk 2077: Phantom Liberty uscirà per Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC (GOG, Steam, Epic Games Store e GeForce Now) il 26 settembre 2023. Cyberpunk 2077 Per giocare all'espansione è necessario il gioco base.



Altre News per: ascoltaoggistessobranicyberpunk2077phantom