La trama di SAND LAND in un nuovo trailer

Il nuovo trailer di SAND LAND svela maggiori dettagli su questo mondo trasformatosi in un vero e proprio deserto a causa dell'avidità del suo re, che impedisce agli abitanti l’accesso all’acqua. Ma lo sceriffo Rao crede fermamente che da qualche parte si nasconda un'altra sorgente che potrebbe porre fine a questa terribile siccità...

Sapendo di non poter affrontare da solo questa pericolosa missione per trovare la fonte leggendaria, Rao decide di raggiungere il villaggio dei demoni in cerca di aiuto. Con il consenso del re dei demoni, il principe dei demoni Belzebubù e il Ladro Shif si uniscono allo sceriffo Rao nell'avventura più assetata di sempre, alla ricerca della sorgente che potrà salvare la vita nel mondo.

Avanzando nella propria missione, il trio comprende di non dover abbassare la guardia poiché il caldo e la sete non sono certo le uniche insidie. Infatti, il generale Are, accompagnato dall'esercito reale, sta dando la caccia a Belzebubù e i suoi compagni in tutto il mondo per cercare di fermarli.

Guarda il trailer italiano e preparati a esplorare SAND LAND per salvare il mondo!

https://youtu.be/rgIjN0gMDDo

SAND LAND sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC.

