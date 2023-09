GTA Online: scopri l'ambiente automobilistico underground di Los Santos

Sfrutta bonus per l'autofficina per tutta la settimana



Ricompense aggiuntive dai lavori per i clienti, dai finali, dai veicoli da esportazione rari e molto altro







Aumenta i guadagni legali della tua autofficina completando le richieste di modifica dei veicoli nei lavori per i clienti dell'autofficina . Consegna i veicoli rispettando le richieste o spingiti oltre con una configurazione personalizzata, sperando che il cliente condivida la tua visione artistica, per ottenere GTA$ e RP doppi .

Sgomma nel mondo del crimine a quattro ruote con i contratti, ottenibili dalla Parete di pianificazione fuori dall'ufficio della tua autofficina, che propongono furti a banche, agenzie governative o altri bersagli redditizi. Preparati a dovere e ottieni ricompense doppie dai finali.

Anche i veicoli da esportazione rari forniscono GTA$ e RP doppi per ogni consegna portata a termine. Controlla la lista giornaliera dei veicoli sulla lavagna dell'autofficina e cercali in modalità Freemode per tutta la settimana.

Questa settimana, muovi i primi passi in Los Santos Tuners acquistando un'autofficina da Maze Bank Foreclosures con il 40% di sconto. Inoltre, questa settimana, anche le migliorie e le modifiche sono scontate del 40%. Approfittane per aggiungere un secondo ponte sollevatore alla tua autofficina.





Articoli collezionabili ispirati a GTA V e molto altro

Per festeggiare i 10 anni di GTA V, puoi ancora riscattare i tre abiti e le finiture per armi ispirati a Michael, Franklin e Trevor giocando a GTA Online. Ottieni i completi Il criminale in pensione, Il bullo e La groupie oltre alle finiture per armi Impiegato del mese, Sig. mocassini scamosciati e Zio T.

Chi accede riceverà anche il Cappello alpino per festeggiare l'Oktoberfest con stile.



Ottieni reputazione dell'Autoraduno tripla in tutte le gare dell'Autoraduno di LS

Diverse attività automobilistiche possono contribuire ad aumentare la tua reputazione dell'Autoraduno di LS, sbloccando così gli articoli nel negozio di merchandise dell'Autoraduno di LS, oltre a nuove modifiche e prezzi speciali per i veicoli. Chi vuole salire di livello più velocemente può partecipare alle gare dell'Autoraduno di LS , che forniscono reputazione tripla per tutta la settimana.

Puoi approfittare anche dello sconto del 50% su tutti i completi racing di LS Tuners fino al 27 settembre.

GTA$ e RP doppi in Salti di rigore di gruppo

Destreggiati tra decolli e atterraggi per ottenere ricompense doppie e fatti strada tra gli elementi e gli avversari mentre lanci con il paracadute una Ruiner 2000 in

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Lascia che Simeon Yetarian realizzi i tuoi sogni più sfrenati con la nuova serie di veicoli in arrivo su GTA Online che potrai provare, acquistare e personalizzare:

Pfister Comet (sportiva)

Invetero Coquette BlackFin (muscle car)

Vapid Hustler (muscle car)

Benefactor Stirling GT (40% di sconto, sportiva classica)

Vapid Clique (40% di sconto, muscle car)

Autosalone Luxury Autos

Le vetrine splendenti dell'autosalone Luxury Autos ammaliano i passanti come il canto di una sirena, attirando il loro sguardo su ciò che è dietro al vetro. Questa settimana tornano la Progen Tyrus (30% di sconto, supercar) e la(supercar).

GTA$ e RP tripli negli incarichi da tassista

Immergiti nuovamente nel paesaggio di Southern San Andreas portando a destinazione i clienti in ogni angolo della mappa durante gli, che questa settimana forniscono

Veicolo di prova premium e Prova a tempo HSW: solo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S

Scopri il veicolo di prova premium di questa settimana: la Grotti Turismo Classic (sportiva classica), un'auto di importazione che ha anticipato le sportive ibride di oggi, ora riprogettata da Hao's Special Works.

Scegli un veicolo idoneo dalla tua collezione e provalo nel tratto che va da Pacific Bluffs a Mount Gordo nelladella settimana.

Prova la Hijak Ruston, il Vapid Contender e la Dinka Jester

Passa dall'area di prova dell'Autoraduno per provare la Hijak Ruston (sportiva), il Vapid Contender (SUV) e la Dinka Jester (50% di sconto, sportiva) in pista. Piazzati tra i primi 5 nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per tre giorni consecutivi per vincere la Truffade Nero (supercar).

Al Casinò e Resort Diamond puoi girare la ruota fortunata per provare a vincere una serie di premi, tra cui il primo premio della settimana: la Grotti Stinger (sportiva classica).

Questo mese, gli abbonati a GTA+ ottengono la Bravado Hotring Hellfire (sportiva) e possono giocare a nuovi titoli Rockstar Games a rotazione, tra cui, al lancio, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sulla piattaforma associata all'abbonamento a GTA+. Inoltre, questo mese:

Maglietta San Andreas Federal Reserve, Maglietta Republican Space Rangers e Felpa You Own Los Santos

Missili guidati per il sottomarino Kosatka gratuiti

GTA$ e RP doppi in Assalto a Cayo Perico

GTA$ doppi nelle rapine ai furgoni blindati

E molto altro ancora, tra cui il bonus di 500.000 GTA$ accreditato immediatamente dopo la fatturazione mensile, l'accesso al Vinewood Car Club e altri benefici aggiornati mensilmente. Per i dettagli completi sui vantaggi, visita il sito di GTA+.

SCONTI

Questa settimana, addentrati nell'ambiente dell'Autoraduno di LS con l'aiuto delle modifiche per veicoli di Benny scontate del 40% e dei completi da racing di LS Tuners scontati del 50%.

Modifiche per veicoli di Benny – 40% di sconto

Autofficine – 40% di sconto

Migliorie e modifiche per l’autofficina – 40% di sconto

Completi racing nel negozio di merchandise dell'Autoraduno di LS – 50% di sconto

Progen Tyrus (supercar) – 30% di sconto

Dinka Jester (sportiva) – 50% di sconto

Vapid Clique (muscle car) – 40% di sconto

Benefactor Stirling GT (sportiva classica) – 40% di sconto

Classique Broadway (muscle car) – 30% di sconto

BF Weevil (compatta) – 40% di sconto

Grotti Brioso 300 (compatta) – 40% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Giratubi | Storditore | Empia devastatrice (20% di sconto) | Doppietta canne mozze | Fucile da cecchino pesante (50% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Fucile a pompa | Manganello | Granate | Tubo bomba | Gas lacrimogeno | Giubbotto antiproiettile

Altre News per: onlinescopriambienteautomobilisticoundergroundsantos