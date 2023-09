FARMING SIMULATOR 22 - OXBO PACK ORA DISPONIBILE

Nell'Oxbo Pack sono disponibili nuove tecnologie di applicazione per la raccolta specializzata:il publisher e sviluppatore GIANTS Software aggiunge un nuovo set di macchinari versatili - tutti nuovi, di alto impatto visivo e molto efficienti - del produttore internazionale Oxbo. Disponibile per PC e console e incluso dello Year 2 Season Pass.

Il Trailer di Lancio presenta una mietitrice multifunzione e molto altro.

Con la mietitrice multifunzione per la vite Oxbo 6030, i contadini virtuali possono operare un macchinario configurabile che può diventare anche un'irroratrice ad alte prestazioni. Entrambe le configurazioni mietitrice e irroratrice sono una incredibile mostra della raffinatezza dei macchinari agricoli - come presentato nelTrailer di Lancio che accompagna l'annuncio.

Macchinari ad alta manovrabilità rendono la concimazione ancora più facile.

C'è molto altro: l'Oxbo AT4103 a tre ruote con un angolo di sterzata ancora più contenuto e l'applicatore di concime e liquami AT5105 a cinque ruote. Entrambi offrono un'alta manovrabilità in sterzata, con potenti ruote anteriori, e un asse posteriore sterzante per rendere ancora più divertente l'applicazione del concime. Parlando di divertimento, le attività sui prati verranno beneficiate dall'andanatore Oxbo 2340 con una profondità di 2 metri per una ancora maggiore produttività di foraggio - basato sull'innovativo concetto di triplo andanatore sviluppato da Oxbo.

Macchinari inclusi nell’Oxbo Pack

•Oxbo 6030 – con configurazione Mietitrice

•Oxbo 6030 – con configurazione Irroratrice

•Oxbo AT5105 – configurazione LNMS

•Oxbo AT5105 - configurazione DNMS

•Oxbo AT4103 - configurazione LNMS

•Oxbo AT4103 - configurazione DNMS

•Oxbo 2340

Farming Simulator 22 è disponibile per PC, Mac, PlayStation®5 (PS5™), Xbox Series X|S, PlayStation®4 e Xbox One. È disponibile un Year 2 Season Pass, che include il nuovo Horsch Agrovation Pack, tre ulteriori pack e l’espansione Premium, che verrà rilasciata a novembre – questo permette ai fan di risparmiare il 30% rispetto all’acquisto separato dei singoli contenuti.

