LE MIGLIORI VALUTAZIONI DEI GIOCATORI DI SERIE A, D1 Arkema e di Ligue 1 IN FC 24

Con talenti straordinari e una selezione di star senza precedenti, ci avviciniamo sempre di più al gioco - La nuova era è qui!

Gli esperti hanno parlato, il dibattito continua! Oggi EA SPORTS™ ha rivelato la classifica dei migliori giocatori della Serie A: un ulteriore sguardo alla serie completa di talenti e statistiche di EA SPORTS FC™ 24, ricca di star di livello mondiale. L’elenco di oggi comprende:

Osimhen-88

Maignan-87

Martinez-87

Barella - 86

Rafael Leão - 86

Dybala-86

Kvaratskhelia - 86

Szczesny - 86

Bastoni - 85

Berardi - 85

Calhanoglu - 85

Di Lorenzo - 85

Hernandez-85

Immobile - 85

Bennacer-84

Chiesa - 84

Lobotka-84

Lukaku-84

Rabbia - 84

Luis Alberto - 84

Bremer-84

Smalling-84

Estate - 84

Tomori-84

Acerbi - 83





Oggi sono inoltre stati presentati gli elenchi dei giocatori di D1 Arkema e di Ligue 1.







Nel corso di questa settimana, EA SPORTS continuerà a svelare il meglio del meglio mentre prosegue il cammino verso il lancio di EA SPORTS FC™ 24, avvicinandovi al calcio come mai prima d'ora. In particolare, gli Stili di Gioco migliorati grazie a Opta consentiranno ai fan di andare oltre le valutazioni complessive per portare in campo gli stili di gioco personali dei singoli giocatori e le loro abilità distintive per un comportamento in campo più personale e fedele.

Durante la Ratings Weeks i fan potranno aspettarsi questi annunci:

Lunedì 11 settembre: I 24 giocatori maschili e femminili più quotati

Martedì 12 settembre: Premier League & Women’s FA Super League

Mercoledì 13 settembre: La Liga & LIGA F

Giovedì 14 settembre: Bundesliga, Frauen Bundesliga, MLS & NWSL

Venerdì 15 settembre: Serie A, Ligue 1, D1 Arkema & Full 18k Database

Sabato 16 settembre: Stili di Gioco+ & #1-5

Domenica 17 settembre: I migliori U21, I migliorati & gli Editoriali





EA SPORTS FC™ 24 è sviluppato da EA Vancouver e EA Romania e sarà disponibile a livello globale per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch a partire dal 29 settembre 2023.

