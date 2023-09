Behind The Sims Community Stream Episodio 3

Gli ultimi aggiornamenti nell'universo di The Sims

EA e Maxis sono liete di presentarvi l'Episodio 3 di Behind The Sims, la serie della community che racconta gli ultimi aggiornamenti, le anticipazioni e i retroscena dello sviluppo del gioco, tra cui le ultime novità sul Progetto Rene, i nuovi contenuti di The Sims 4 e altro ancora.

Ecco un riassunto dell'episodio 3 di Behind The Sims:

Mettiti ai fornelli con lo Stuff Pack di The Sims 4 Frenesie ai fornelli

Nuovi contenuti per The Sims Mobile e The Sims FreePlay!

Un aggiornamento sul Progetto Rene

Un entusiasmante annuncio sul Merch Store!

Per vedere lo streaming dell'Episodio 3 di Behind The Sims, visitate il sito: https://youtu.be/Mu5iU38RIuU

Per ulteriori informazioni sull'Episodio 3 di Behind The Sims, visitate qui.

