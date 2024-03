The Sims 4 collabora con Dark & Lovely

Oggi EA e Maxis hanno svelato la loro collaborazione con la leggendaria marca di cosmetici Dark & Lovely e con la pluripremiata creatrice di contenuti di gioco (nonché attivista per la tutela di diversità , equità e inclusione) Danielle "Ebonix" Udogaranya. La collaborazione prende il via con "Play in Color" ("Gioco a colori") di Dark & Lovely, una campagna che punta i riflettori sull'importanza della rappresentazione fedele nei giochi e include un documentario con le voci di Ebonix, dei membri della squadra di The Sims 4 Anna Huerta (direttrice creativa senior) e Kaelah Smallwood (assistente alla produzione), nonché di Taireek Simms della squadra di Dark & Lovely, tutti impegnati a promuovere il cambiamento.

La collaborazione continuerà a introdurre contenuti aperti a tutti in The Sims 4 tramite aggiornamenti gratuiti del gioco base, che includeranno nuove pettinature e variazioni cromatiche disponibili su PC tramite l'EA app, su Mac tramite Origin, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.

L'aggiornamento del gioco base introdurrà 24 nuove combinazioni di colori nell'ambito di due pettinature del gioco base nell'aprile del 2024. Tali combinazioni si ispirano alla nuova collezione di colori "Immersive Bolds" di Dark & Lovely.

In seguito, tramite un pacchetto di contenuti gratuiti, sarà effettuato un nuovo aggiornamento contenente una nuova pettinatura rasta, ugualmente sviluppata in collaborazione con Dark & Lovely, la cui pubblicazione è prevista per il luglio del 2024. La squadra di The Sims prosegue così la pubblicazione di contenuti che rispecchiano in modo autentico e rispettoso la diversità dei suoi milioni di giocatori.