Arriva il nuovo RisiKo!

UNA NUOVA VESTE CONTEMPORANEA

PER IL GRANDE CULT CHE HA CONQUISTATO LA GEN Z



Un formato compatto, una grafica moderna in 3D, una nuova plancia e nuove carte: il restyling del gioco di strategia per antonomasia valorizza ancor di più gli iconici carrarmatini colorati, emblema del gioco e protagonisti di sfide sempre entusiasmanti e ricche di colpi di scenaDopo le amatissime edizioni a tema RisiKo! Napoli e RisiKo! Antartide , la versione classica di RisiKo! torna in una nuova attesissima veste: un formato più compatto , una grafica moderna in 3D , una nuova plancia e nuove carte , per un restyling totale del gioco di strategia per antonomasia con una storia di oltre 45 anni che lo ha portato nelle case di oltre 10 milioni di italiani , grazie alla sua capacità di intrattenere ed emozionare intere generazioni di giocatori.Lanciato nel 1977 da Editrice Giochi, ispirandosi al gioco francese La Conquete du Monde e rilanciato da Spin Master nel 2017 mantenendo la dinamica di gioco che lo ha reso un cult senza tempo ma con un approccio innovativo capace di trasformarlo in una vera e propria icona contemporanea, RisiKo! oggi continua la sua storia di successo conquistando le nuove generazioni, con vendite in costante crescita negli ultimi anni .È in questa continua evoluzione che si inserisce anche la nuova edizione, dal look accattivante e più compatto . Il gioco rimane lo stesso: basta scegliere il colore del proprio esercito , distribuire sulla plancia i celebri carrarmatini in plastica colorata e i rinforzi in modo strategico, e poi muoversi nei territori per raggiungere l’obiettivo segreto.Diventati a tutti gli effetti vere e proprie icone del gioco, i celebri carrarmatini – nei sei storici colori , rosso, viola, giallo, verde, blu e nero – compongono, anche nella nuova scatola, la speciale bandiera dell’universo RisiKo! , con un voluto richiamo a quella della pace per sottolinearne il valore del gioco di strategia che ha saputo unire persone di ogni età, genere e provenienza , sotto il comune denominatore della sfida avvincente e del divertimento intelligente , da assaporare in ore e ore di appassionanti partite tra amici.A rendere più avvincente la sfida, la regola del Time Attack – pensata appositamente per le nuove generazioni – che permette di stabilire in anticipo la durata di una partita definendo fin dall’inizio quante volte rimescolare le carte. E non solo: la nuova edizione contiene le carte Obiettivi della modalità torneo , per allenarsi e prendere parte al Campionato Italiano Ufficiale che ogni anno decreta il Campione Nazionale di RisiKo!Questa nuova edizione è la quarta nella storia di RisiKo!, dopo quella del 1977, quella del 1997 rimasta nel cuore di tanti boomer e millennials, e quella del 2017 realizzata nel 40° anniversario.RisiKo! è il gioco di strategia più amato in Italia con oltre 100.000 pezzi venduti solo nell’ultimo anno che in 45 anni ha unito oltre 10 milioni di italiani di ogni età. Con centinaia di tornei regionali e nazionali organizzati dagli anni ’80 a oggi, 2.500.000 partite disputate nella versione digital, 30 RisiKo! Club ufficiali sparsi su tutto il territorio italiano da Nord a Sud, RisiKo! è uno dei giochi più famosi in Italia, e quello con la community più forte e attiva, tanto che la parola “risiko” è usata quotidianamente nel linguaggio comune e in quello dei media come sinonimo di strategia.

