RISIKO! INCONTRA BATMAN - NUOVA VERSIONE IN EDIZIONE LIMITATA

ARRIVA A OTTOBRE IN EDIZIONE LIMITATA L’ESCLUSIVA E INEDITA VERSIONE

DEL GIOCO DI STRATEGIA PIÙ AMATO IN ITALIA AMBIENTATA A GOTHAM CITY







Nuovo design, nuove dinamiche di gioco, nuove pedine e una nuova adrenalinica missione: sconfiggere il Cavaliere Oscuro

I distretti di Gotham City hanno preso il posto di Kamchatka e Jacuzia, i supercriminali hanno piani elaborati per mettere a ferro e fuoco la città e… Batman è pronto a scendere in campo per sbaragliare i nemici.

Vesti i panni delle celebri nemesi dell’Uomo Pipistrello e preparati a dare battaglia!









