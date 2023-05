Risiko! La finale del Torneo Nazionale 2023 al Play Modena

19/21 MAGGIO 2023 – PLAY MODENA

I CAMPIONI DI RISIKO! SI SFIDANO AL PLAY MODENA

PER LA FINALE DEL TORNEO NAZIONALE

32 finalisti da tutta Italia gareggiano per conquistare il titolo di Campione Nazionale di RisiKo! 2023 togliendo lo scettro al campione in carica, l’imprenditore ferrarese Alessio Montagnini

Tutti i visitatori del Play Modena potranno partecipare al torneo RisiKo! Gigante,

su una plancia di ben 140 mq, e ancora, cimentarsi con gli altri giochi cult di Spin Master:

Rubik’s, il Cubo di Rubik originale, per scoprire gli infiniti modi di risolvere il celebre rompicapo,

e Scarabeo, presente in fiera con una plancia maxi, per grandi sfide all’“ultima parola”

Milano, 19 maggio – La finale dell’attesissimo Torneo Nazionale 2023 di RisiKo!, che decreterà il nuovo Campione Nazionale, si disputa da venerdì 19 a domenica 21 maggio presso il Play Modena, la più importante manifestazione italiana dedicata ai giochi.

Organizzata da Spin Master - Editrice Giochi, l’avvincente sfida si svolgerà nello stand RisiKo! (B34) e vedrà impegnati 32 finalisti provenienti da tutta Italia - selezionati in mesi di partite che hanno coinvolto centinaia di giocatori dal vivo e sul web - pronti a strappare il titolo al Campione Nazionale in carica, l’imprenditore ferrarese Alessio Montagnini. La finalissima sarà disputata domenica 21 maggio dopo tre turni eliminatori e 2 semifinali: in palio, oltre all’onore di una vittoria così ambita, anche un trofeo speciale con una riproduzione dell’iconico carrarmatino colorato.

Ma non finisce qui. Tutti i visitatori del Play Modena avranno la possibilità di partecipare al RisiKo! Gigante, un torneo “maxi”, disputato su una plancia di 140 mq, con tanto di carri armati colorati “extra large”, organizzato in collaborazione con l’associazione Corno Ti RisiKo! e il Club di Vidiciatico. Il torneo RisiKo! Gigante inizierà venerdì alle 10:30, ci si potrà iscrivere presentandosi al desk di accoglienza e le partite dureranno circa 1 ora e mezza ciascuna, per tutti e 3 i giorni.

RisiKo!, dopo più di 45 anni di storia, è il gioco di strategia per antonomasia in Italia e quello con la più grande community ludica del Paese. Ben 30 club ufficiali sparsi su tutto il territorio nazionale, migliaia di tornei organizzati dagli anni ’80 a oggi, 2 milioni e mezzo di partite disputate nella versione digital: nella sua straordinaria storia, RisiKo! è entrato nelle case di oltre dieci milioni di italiani e il suo successo continua a crescere. Con la sua avvincente dinamica di gioco che permette di passare del tempo tra amici sfidandosi con arguzia e un po’ di fortuna, sta conquistando anche la GenZ: solo nell’ultimo anno RisiKo! ha venduto oltre 100.000 pezzi, un risultato straordinario per un grande cult entrato nell’immaginario collettivo italiano.

Spin Master – Editrice Giochi porta al Play Modena altri due dei suoi giochi cult. In una riproduzione gigante di Rubik’s, l’originale Cubo di Rubik inventato da Erno Rubik nel 1974, tutti gli appassionati del rompicapo più famoso al mondo potranno scoprire i trucchi per risolverlo cimentandosi nelle infinite sfide offerte da Rubik’s. E per gli amanti del gioco di parole per antonomasia, Scarabeo, c’è la possibilità di sfidarsi su una plancia verticale in formato maxi, in appassionanti partite all’ultima parola.

