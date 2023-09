Xiaomi Smart Home e sostenibilità

Si è tenuto ieri in Casa Xiaomi l’evento ‘Every Green Action Matters’, che ha visto coinvolti rappresentanti aziendali di Xiaomi e Amazon Alexa e rappresentanti istituzionali, nonché del Politecnico di Milano, per un confronto sullo stato attuale della Smart Home in Italia e sull’impegno in ambito sostenibilità.



Il dibattito ha innanzitutto rilevato come l'innovazione per tutti stia diventando un requisito sempre più essenziale: l'AIoT e i dispositivi intelligenti sostituiranno in larga misura il mercato degli elettrodomestici tradizionali, supportando una visione in cui la tecnologia deve essere semplice, versatile e completa, favorendo un utilizzo confortevole e, in particolare, sostenibile.





In quest’ottica, due giganti dell'innovazione, Xiaomi e Amazon Alexa, si sono uniti a sottolineare l'importanza della sostenibilità nella Smart Home e il proprio impegno nello sviluppare prodotti e soluzioni che abbiano un impatto positivo sull’ambiente, partendo dagli ultimi dati dell'Osservatorio del Politecnico di Milano e dalle nuove regolamentazioni relative all’eco-design e agli imballaggi eco-friendly proposte dalla Commissione Europea.





In rappresentanza delle Istituzioni e delle associazioni di categoria, sono intervenuti alla disamina delle più recenti proposte in tema di eco-design e packaging eco-friendly, Eleonora Faina, Direttore Generale di Anitec-Assinform, che rappresenta oltre 700 che operano nel campo dell’Information e Communication Technology, nonché i membri del Parlamento Europeo, Patrizia Toia, e Silvia Sardone (in collegamento remoto), con un focus sull’impatto avranno per l’industria digitale e tecnologica e sugli obiettivi sfidanti che le Istituzioni Europee si sono date per completare la transizione ecologica.





Tutti i dettagli e le dichiarazioni dei partecipanti sono disponibili nel comunicato allegato.

Sempre in allegato, alcune foto dall'evento:





1. da sx a dx: Andrea Crociani (Marketing Manager AIoT Products - Xiaomi Italty), Eleonora Faina (Direttore Generale di Anitec-Assinform), Maurizio Melis (moderatore dell'evento), On. Patrizia Toia, Michele Ravetta (Product Manager Alexa - Amazon), Giulio Salvadori (Direttore Osservatorio IoT Politecnico di Milano), Francesco Baudassi (Government Relations Manager, Xiaomi Italy)





2. da sx a dx: Michele Ravetta, Giulio Salvadori, Andrea Crociani.





3. da sx a dx: Maurizio Melis, Eleonora Faina, On. Patrizia Toia,