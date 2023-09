TRANSFORMERS: EARTHSPARK – In Missione – trailer di gioco

Hasbro e Outright Games, il celebre editore di videogiochi per famiglie, hanno pubblicato oggi il primo trailer dedicato al gameplay del loro prossimo gioco d'azione e avventura, TRANSFORMERS: EARTHSPARK – In Missione.

Con protagonista l'iconico Autobot Bumblebee, si tratta del primo videogioco basato sulla celebre serie animata originale di Paramount+ e Netflix, TRANSFORMERS: EARTHSPARK, che presenterà una nuova generazione di TRANSFORMERS a una nuova generazione di fan.

Il nuovo trailer mostra tutta l'azione esplosiva e le vaste ambientazioni del gioco, nonché alcune delle missioni epiche che i giocatori potranno intraprendere: https://youtu.be/lNYAEP-E31g

InTRANSFORMERS: EARTHSPARK – In Missione, i giocatori assumeranno il controllo di Bumblebee, combattendo attraverso diversi biomi, sconfiggendo i Decepticon nemici, sbloccando nuove abilità e apprendendo combo devastanti. Nel gioco faranno poi la loro comparsa altri celebri personaggi dell'universo dei TRANSFORMERS per aiutare o contrastare Bumblebee nella sua missione, tra cui Optimus Prime, Grimlock, Skullcruncher, Nova Storm, Skywarp e molti altri!

TRANSFORMERS: EARTHSPARK – In Missione

sarà disponibile dal 13 ottobre 2023 per Xbox One e Xbox Series X|S (solo in versione digitale in Italia), PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC.

