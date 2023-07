TRANSFORMERS: EARTHSPARK - Expedition al Comic Con di San Diego

A meno di una settimana dal Comic Con di San Diego, vogliamo assicurarci che tu non perda l'entusiasmante opportunità di dare una prima occhiata pratica al titolo campione d'incassi recentemente annunciato TRANSFORMERS: EARTHSPARK - Expedition.



Pubblicato da Outright Games, TRANSFORMERS: EARTHSPARK - Expedition è un nuovo gioco in singolo basato sull'omonimo programma televisivo della Paramount+. I giocatori saranno al volante dell'Autobot Bumblebee preferito dai fan, combattendo in gioco di avventura-azione per impedire al malvagio Mandroid di diventare l'ultimo cyborg.



Puoi dare un'occhiata al trailer dell'annuncio proprio qui.









