TRANSFORMERS: EARTHSPARK – IN MISSIONE ARRIVA OGGI SU PC E CONSOLE

Outright Games, il celebre editore di videogiochi adatti a tutta la famiglia, in collaborazione conHasbro, azienda leader nel settore dei giocattoli e dei giochi, annunciano il lancio diTRANSFORMERS: EARTHSPARK – IN MISSIONE, il primo videogioco ambientato nel mondo della serie animataTRANSFORMERS: EARTHSPARK. Il gioco offre una storia originale con protagonista il celebre Autobot Bumblebee impegnato ad affrontare una minaccia misteriosa dal suo passato ed è ora disponibile per Xbox One e Xbox Series X|S (solo in versione digitale in Italia), PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC.

TRANSFORMERS: EARTHSPARK – IN MISSIONEporta uno dei franchise d'intrattenimento più storici al mondo a una nuova generazione di fan deiTRANSFORMERS.

Per il trailer italiano:

https://youtu.be/gMaHPoyLL9M

In questa avventura d'azione, i giocatori aiuteranno Bumblebee in una missione per fermare il malvagio Dottor Meridian, anche noto come "Mandroid", mentre esploreranno liberamente tre enormi biomi completando le missioni ricevute dai loro nuovi alleati Terran, una nuova generazione di robot nati sulla Terra creata appositamente per la serie animataTRANSFORMERS: EARTHSPARK. Nel corso della storia, Bumblebee potrà completare missioni, sbloccare potenziamenti e scoprire nuove zone da esplorare mentre incontrerà tutti i personaggi preferiti dai fan, tra cuiOptimus Prime, Grimlock, Skullcruncher, Nova Storm e Skywarp.

TRANSFORMERS: EARTHSPARK – IN MISSIONEha diverse funzionalità per migliorare l'accessibilità e facilitare il gioco indipendente a più generazioni di fan. Infatti, sarà possibile selezionare varie opzioni per regolare il livello di difficoltà, la leggibilità dei testi e le impostazioni dei comandi, oltre a un sistema di guida assistito per un'esperienza di gioco completamente personalizzabile. Inoltre, per consentire ai giocatori di concentrarsi soprattutto sull'esplorazione dei biomi e il combattimento con i nemici, sono stati inclusi alcuni avvisi direzionali e una telecamera automatica, con suggerimenti sullo schermo per indicare le minacce in arrivo e mantenere il combattimento sempre in primo piano.

Stephanie Malham, COO di Outright Games, ha dichiarato:"Siamo davvero felici di poter finalmente offrire TRANSFORMERS: EARTHSPARK – IN MISSIONE a una fanbase tanto fedele e appassionata. Vogliamo che diventi l'esperienza definitiva deiTRANSFORMERS per chiunque ami questi personaggi e il loro universo, indipendentemente dall'età.Non vediamo l'ora di scoprire in quali avventure i nostri giocatori porteranno Bumblebee e siamo profondamente grati ai nostri amici e partner di Hasbro per averci aiutato a creare questo nuovo e incredibile videogioco."

I TRANSFORMERS sono nati come una linea di giocattoli nel 1984 e da allora hanno continuato l'epica battaglia tra Autobot e Decepticon attraverso film, serie TV, fumetti, giocattoli innovativi e contenuti digitali. Il franchise di TRANSFORMERS è una potenza globale che abbraccia intere generazioni di fan e ha prodotto oltre 10 lungometraggi e innumerevoli videogiochi, rendendolo un nome popolare in tutto il mondo.

Eugene Evans, vicepresidente senior Digital Strategy and Licensing di Hasbro, ha dichiarato:"In Outright Games vantano una grande esperienza nel settore dell'intrattenimento per famiglie e siamo davvero felici di aver potuto collaborare con loro in questo nuovo progetto.TRANSFORMERS: EARTHSPARK – IN MISSIONE è una riproduzione davvero fedele della serie animata che molte generazioni di fan dei TRANSFORMERS hanno imparato ad amare nel corso dell'ultimo anno.Non vediamo l’ora che possano immergersi nel gioco e scoprire tutto quello che ha da offrire!"

