ANNUNCIATO TRANSFORMERS: EARTHSPARK

Outright Games, il celebre editore di prodotti d'intrattenimento interattivi per famiglie, ha annunciato oggiTRANSFORMERS: EARTHSPARK – In missione, un nuovo videogioco d'azione single player dedicato ai TRANSFORMERS e sviluppato in collaborazione con Hasbro, leader globale nel settore dell’intrattenimento. Si tratta del primo videogioco ispirato alla serie d'animazione originale TRANSFORMERS: EARTHSPARK, che ha debuttato a livello globale a novembre del 2022. Quando sarà lanciato entro la fine dell'anno per Xbox One e Xbox Series X|S (solo in versione digitale in Italia), PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC, TRANSFORMERS: EARTHSPARK – In missione introdurrà i primi robot TRANSFORMERS nati sulla Terra a una nuova generazione di fan dei videogiochi.

TRANSFORMERS: EARTHSPARK – In missionemette i fan al volante del celebre eroe Bumblebee, mentre guida e combatte per farsi largo in un mondo nuovo, ma pur sempre familiare. Il gioco punta a ricreare fedelmente l'ambientazione e l'atmosfera dell'innovativa serie animata, che segue le avventure di Bumblebee mentre affronta una minaccia misteriosa del suo passato e impedisce al cattivo della serie Dr. Meridian, anche noto come "Mandroid", di recuperare i pezzi mancanti di una tecnologia antica.

Durante questa avventura ricca d'azione, i giocatori potranno esplorare liberamente tre enormi biomi e completare le missioni dei loro alleati Terran, i primi robot dei TRANSFORMERS ad essere nati sulla Terra e i nuovi personaggi originali della serie TV. Per completare la sua missione, Bumblebee dovrà anche affrontare e combattere insieme ad alcuni dei TRANSFORMERS più famosi, tra cui Optimus Prime, Grimlock, Skullcruncher, Nova Storm e Skywarp.

Profondi livelli d'esplorazione e combattimento ricompenseranno i giocatori che effettueranno più partite, durante le quali potranno sbloccare una vasta gamma di aggiornamenti e abilità con cui potranno scoprire nuovi segreti e accedere a luoghi in precedenza non accessibili. Sblocca le abilità necessarie per eliminare i Decepticon con spettacolari attacchi supremi e personalizza Bumblebee selezionando una vasta gamma di scie energetiche del motore da usare in modalità veicolo.

Il gioco è stato sviluppato per essere accessibile ai fan di ogni età e grazie alla libertà di esplorazione, la leggibilità dei testi, le impostazioni di controllo e una curva di difficoltà adattabile, consentirà a tutti di divertirsi. Include anche diverse opzioni di difficoltà che permettono di affrontarlo in base alle proprie capacità individuali, insieme a meccaniche che ridurranno la frustrazione in combattimento, come avvisi direzionali per aiutare i giocatori a identificare più facilmente le minacce incombenti. È stato incluso anche un sistema di guida assistita che fornisce comandi più semplici in modalità veicolo, nonché la possibilità di attivare una visuale automatica così che i giocatori possano concentrarsi solo sull'esplorazione, la guida e le battaglie con i nemici.

Stephanie Malham, COO of Outright Games, ha dichiarato, "Siamo davvero felici di collaborare nuovamente con il nostro partner di lunga data Hasbro per un titolo dei Transformers che superi i limiti di ciò che i videogiochi possano portare a un franchise di così lunga data ed estremamente popolare. Hanno fatto un lavoro incredibile modernizzando e reinventando il franchise dei Transformers per una nuova generazione attraverso serie TV e film di successo, ma anche collaborando con i migliori partner nelle piattaforme di streaming. Siamo lieti di portare la nostra esperienza per aiutare a completare questa strategia attraverso la creazione di videogiochi per i fan più giovani."

I TRANSFORMERS sono nati come una linea di giocattoli nel 1984 e hanno continuato a rappresentare l'epica battaglia tra Autobot e Decepticon attraverso film, serie TV, fumetti, giocattoli innovativi e contenuti digitali. Il franchise di TRANSFORMERS è una potenza globale che abbraccia intere generazioni e ha prodotto oltre 10 lungometraggi e innumerevoli videogiochi, che lo hanno reso popolare in tutto il mondo.

sarà disponibile nel 2023 per Xbox One e Xbox Series X|S (solo in versione digitale in Italia), PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC.

