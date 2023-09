SYNCED e altri titoli ricevono gli aggiornamenti DLSS

A settembre le cose si fanno ancora più movimentate e i publisher hanno già iniziato a preparare i progetti per le prossime stagioni, il che significa ancora più titoli DLSS per i giocatori GeForce. DLSS è una tecnologia leader del settore, che ha ormai 5 anni e che ha già dato prova di sé ma continua a dimostrare che l'IA continua a migliorare.

SYNCED viene lanciato con un potenziamento delle prestazioni DLSS 3!

L'8 settembre SYNCED verrà lanciato ufficialmente su Steam ed Epic Game Store con il supporto di NVIDIA DLSS 3, offrendo ai giocatori GeForce RTX un'esperienza unica.







Witchfire arriva in accesso anticipato con DLSS 3 e Reflex

QuandoWitchfire arriverà in accesso anticipato il 20 settembre, i PC e i laptop GeForce RTX godranno di una grafica ottimizzata da NVIDIA DLSS 3 e la latenza di sistema ridotta grazie a NVIDIA Reflex, rendendo il gameplay ancora più reattivo.





'Lies of P' e 'Party Animals' verranno lanciati con un incremento delle prestazioni DLSS!

QuandoLies of P verrà lanciato il 19 settembre, i giocatori di GeForce RTX potranno accelerare in modo significativo le loro prestazioni grazie al DLSS 2 – nei benchmark di NVIDIA GeForce RTX 40 Series, il frame rate è aumentato in media di 1,9 volte in 4K con le impostazioni attivate al massimo.





Il 20 settembre uscirà Party Animals e i giocatori GeForce RTX potranno aumentare le prestazioni con DLSS 2 e ridurre la latenza del sistema sempre grazie a NVIDIA Reflex, ottenendo così un vantaggio competitivo rispetto agli altri giocatori con sistemi meno reattivi.

Ecco un riepilogo di ciò che abbiamo trattato questa settimana:

SYNCED in arrivo l’8 settembre con DLSS 3

Lies of P in arrivo il 19 settembre con DLSS 2

Witchfire in arrivo il 20 settembre con DLSS 3 e Reflex

Party Animals in arrivo il 20 settembre con DLSS 3 e Reflex

Link correlati:

Articolo settimanale DLSS su GeForce.com:

https://www.nvidia.com/en-gb/ geforce/news/dlss-anticipated- games-launching-september-2023

(video) SYNCED | Steam Next Fest Trailer

https://youtu.be/vSg6xmex8qw





Altre News per: syncedaltrititoliricevonoaggiornamentidlss