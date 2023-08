NBA 2K24 - nuovi aggiornamenti per La mia NBA e The W

2K ha svelato oggi tutte le novità in arrivo per La mia NBA e The W in NBA 2K24, disponibili per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. La mia NBA dà il benvenuto ai fan nella nuova Era di LeBron introducendo un'opzione semplificata per entrare nel vivo del gioco più velocemente con La mia NBA semplificata. Nuovi aggiornamenti per The W consentiranno invece ai giocatori di avere ancora più controllo mentre intraprendono il loro viaggio verso il successo nella WNBA.

La mia NBA dà il benvenuto a una Nuova Era

Lo scorso anno in La mia NBA hanno debuttato le Ere, permettendo ai giocatori di cimentarsi in alcune delle epoche più iconiche della storia del basket. Quest'anno i giocatori potranno riscrivere la storia e scendere in campo nell'Era di LeBron, dove potranno tornare all’anno 2010 e unire le forze con il miglior tiratore di tutti i tempi della storia dell'NBA, LeBron James.

"Siamo entusiasti che i fan di La mia NBA possano sperimentare tutte le novità che questo franchise può offrire quest'anno", ha dichiarato Erick Boenisch, vicepresidente del team di sviluppo di NBA 2K e Visual Concepts. "Ere La mia NBA continua a dare ai giocatori l’opportunità di sperimentare futuro e passato dell'NBA, introducendo ora una parte fondamentale della storia dell'NBA: l'Era LeBron. Abbiamo inoltre reso la modalità più accessibile con La mia NBA semplificata, che velocizza e facilità l’accesso a La mia NBA .”

• La mia NBA semplificata: consente ai nuovi giocatori di entrare più rapidamente nel gioco, offrendo un approccio "pick-up-and-play" all'amata modalità offerta dal franchise. I giocatori occasionali troveranno l'esperienza più accessibile e intuitiva, per chi vuole esplorare La mia NBA sarà un perfetto punto di partenza. La mia NBA semplificata offre ai giocatori la libertà e la flessibilità per fare rapidamente le mosse vincenti, come effettuare scambi senza le restrizioni del CBA, estendere i contratti, avere visibilità sulle prossime classi del draft e altro ancora.

• L'Era LeBron: i giocatori potranno rivivere o riscrivere l’anno 2010, che ha visto LeBron James unire le sue forze con Dwyane Wade e Chris Bosh per creare la super-squadra degli "Heatles". Man mano che i fan passano dagli anni 2010 all'Era Moderna, alcuni giocatori subiranno una trasformazione automatica di invecchiamento, nuova caratteristica presente in tutte le Ere storiche.

• Contratto collettivo di lavoro del 2023: per onorare il nuovo CBA (Collective Bargain Agreement ) che l'NBA e la National Basketball Players Association hanno stipulato lo scorso anno, NBA 2K24 implementa nuove caratteristiche come i pronostici relativi alla tassa sul lusso con il tetto salariale, il livellamento del tetto salariale, l'aumento del valore delle Eccezioni-di-medio-livello (MLE) e altro ancora.

MyLEAGUE torna in NBA 2K24 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. I giocatori potranno prendere decisioni esecutive vestendo i panni del General Manager e guidare la propria squadra verso la vittoria del campionato o elevare lo status della lega a Commissioner of the NBA.

Alla ricerca della grandezza sul campo con The W

The W torna anche in NBA 2K24 per PS5 e Xbox Series X|S. Quest'anno, The W introduce nuove modalità per i giocatori per personalizzare il modo in cui si svolge la loro WNBA, nuovi modi di competere in partite casuali 3v3 e di inseguire premi e molto altro ancora.

"Elevare The W in NBA 2K è sempre una parte emozionante del nostro lavoro ", ha dichiarato Felicia Steenhouse, Senior Producer di Visual Concepts. "Non vediamo l'ora di vedere come i giocatori sceglieranno di sviluppare la loro carriera in The W mentre inseguono la grandezza sul campo".

The W aggiungerà anche una serie di nuove caratteristiche per il gioco femminile, tra cui:

• Scegli il tuo percorso: Le giocatrici potranno scegliere il loro percorso verso la celebrità della WNBA con due opzioni: entrare nella lega come stella del basket del college o come giocatrice emergente con una preziosa esperienza internazionale. Sta alla giocatrice decidere come si svolgerà la sua carriera nella WNBA;

• Alla ricerca della grandezza: Quest'anno The W aggiungerà la nuovissima funzione, "In Pursuit of Greatness" in cui le giocatrici potranno essere messe a confronto con alcune delle stelle più dotate della WNBA per vedere come si comportano rispetto alle loro rivali;

•

Partitelle

Al posto delle Sfide di contatto dell'anno scorso, quest'anno le giocatrici potranno guadagnare emozionanti distintivi gareggiando contro una veterana della propria squadra;

•

Le ricompense W

: Nuove ricompense e contenuti saranno disponibili in W e W Online, guadagnati vincendo partite e completando sfide per sbloccare le nuove skin 2K, carte maglia MyTEAM, car

te scarpe MyTEAM che migliorano i giocatori e altre emozionanti ricompense.

